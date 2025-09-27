28 сентября в 18:00 состоится церемония открытия III Игр стран СНГ

28 сентября в 18:00 по белорусскому времени начнется торжественная церемония открытия III Игр стран СНГ. Кажется, только Азербайджан принимал эстафету у Беларуси в августе 2023 года, но уже открывает и свой подобный форум.

Организаторы хранят в строгой тайне секреты церемонии открытия, но кроме данного яркого мероприятия мы в ожидании медальных заплывов в рамках игр СНГ с участием белорусских атлетов.

Максим Малышко, победитель Европейского юношеского олимпийского фестиваля 2025 года в плавании:

"Бассейну очень рад, потому что он большой. В принципе, все новое. Видно, что недавно построили. Один из самых лучших бассейнов, в которых я был".

Никита Лях, победитель Европейского юношеского олимпийского фестиваля 2025 года в плавании:

"Готовился хорошо и сам морально готов к выступлению на соревнованиях. Весьма важное событие. Здесь сейчас много стран".

Властилина Хасьянова, спортсменка команды Азербайджана по плаванию:

"Спортсмены из Беларуси плавают очень быстро и сильно, потому что они высокие, и я знаю, что у них тяжелые тренировки. Я считаю, что они сильные спортсмены".

