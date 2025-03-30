Антон Смольский выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону

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Белорус Антон Смольский стал победителем заключительной гонки на чемпионате России по биатлону 2025 года в Ханты-Мансийске, сообщает БЕЛТА.

Программу турнира завершал мужской масс-старт на 15 км. На экваторе гонки лидер нашей команды Антон Смольский замыкал топ-10, однако после третьего огневого рубежа поднялся сразу на второе место. С заключительной стрельбы белорус уходил в восьми секундах позади лидера Даниила Серохвостова, но на последнем круге сумел не только догнать соперника, но и финишировать первым с отрывом в 12 секунд. Тройку призеров замкнул россиянин Ильназ Мухамедзянов. В десятку сильнейших в масс-старте попали еще двое белорусов: Дмитрий Лазовский занял шестое место, а Иван Тулатин показал восьмой результат. Никита Лобастов расположился на 17-й строчке среди 30 биатлонистов.