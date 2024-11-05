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Антон Смольский выиграл спринтерскую гонку на втором этапе Кубка России по биатлону
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Лукашенко попросил Путина разместить комплекс "Орешник" в Беларуси
Лукашенко: Незадействованных резервов в сфере транспорта и логистики у Беларуси и России пока много
Лукашенко и Путин подпишут ряд важных документов во Дворце Независимости в Минске
Лукашенко о России: Мы рассчитываем на скорейший запуск объединенных рынков газа и нефтепродуктов
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В Минске приняли план мероприятий Союзного государства, посвященных 80-летию Победы
В Союзном государстве будут единые правила защиты прав потребителей
С 1 марта 2025 года в Союзном государстве установят комфортные тарифы на связь
Широкий обзор и неоспоримые доказательства. ГАИ ловит нарушителей ПДД с высоты
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