Антон Смольский выиграл золото в гонке преследования на Кубке сильнейших спортсменов

К золоту во вчерашнем спринте лидер нашей национальной команды добавил медаль высшей пробы в гонке преследования. На старт пасьюта Смольский выходил с преимуществом над ближайшим соперником почти в 50 секунд, на четырех огневых рубежах Антон допустил всего один промах. Всю дистанцию в 12,5 км наш спортсмен пробежал в гордом одиночестве, финишную черту Смольский пересек с белорусским флагом. Серебряный призер Карим Халили отстал от Антона более чем на полторы минуты. Бронзу завоевал наш Степан Данилов, который стартовал восьмым, но благодаря хорошей стрельбе (2 промаха на 20 выстрелов) взобрался на подиум.