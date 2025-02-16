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Антон Смольский выиграл золото в гонке преследования на Кубке сильнейших спортсменов
Белорус Антон Смольский одержал вторую победу на Кубке сильнейших спортсменов по биатлону, который проходит в "Раубичах", сообщает БЕЛТА.
К золоту во вчерашнем спринте лидер нашей национальной команды добавил медаль высшей пробы в гонке преследования. На старт пасьюта Смольский выходил с преимуществом над ближайшим соперником почти в 50 секунд, на четырех огневых рубежах Антон допустил всего один промах. Всю дистанцию в 12,5 км наш спортсмен пробежал в гордом одиночестве, финишную черту Смольский пересек с белорусским флагом. Серебряный призер Карим Халили отстал от Антона более чем на полторы минуты. Бронзу завоевал наш Степан Данилов, который стартовал восьмым, но благодаря хорошей стрельбе (2 промаха на 20 выстрелов) взобрался на подиум.
Всего в десятку лучших в мужской гонке преследования вошли пятеро белорусов. Максим Воробей и Илья Авсеенко попали в цветочную церемонию (пятое и шестое места), Никита Лобастов стал девятым. Дмитрий Лазовский замкнул топ-15, Иван Тулатин расположился на 19-й строчке, Павел Белько - 29-й. Ранее сегодня серебро в аналогичном виде программы у женщин завоевала Динара Смольская.
17 февраля у биатлонистов день отдыха, а во вторник участники Кубка сильнейших спортсменов в "Раубичах" разыграют медали в индивидуальных гонках. Девушки выйдут на старт в 16.30, мужчины - в 20:30.