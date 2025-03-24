Арина Соболенко сыграет в финале турнира WTA-1000 в Майами

В полуфинале первая ракетка планеты победила итальянскую теннисистку Ясмин Паолини, занимающую 7-е место в мировом рейтинге - 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 12 минут. До этого на нынешнем турнире Арина Соболенко обыграла болгарку Викторию Томову (64-й номер рейтинга WTA), румынку Елену-Габриэлу Рузе (102), китаянку Чжэн Циньвэнь (9) и американку Даниэль Коллинз (15), которая выиграла этот турнир в 2024 году.