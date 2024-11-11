Белорус Дмитрий Лазовский выиграл спринт на четвертом этапе Кубка России по биатлону

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Белорус Дмитрий Лазовский одержал победу в первой гонке на четвертом этапе Кубка России по биатлону, который стартовал в Рязани, сообщает БЕЛТА.

Программу соревнований в Рязани открыла мужская спринтерская гонка на 10 километров. Под вторым стартовым номером на дистанцию убежал наш Дмитрий Лазовский. Оба огневых рубежа белорус прошел без промахов, обогнал стартовавшего в 30 секундах перед ним Кирилла Стрельцова и пересек финишную черту первым. Превзойти результат Лазовского (22 мин 34,6 сек) не смог никто из 44 следовавших далее биатлонистов. Серебряного призера Карима Халили Дмитрий опередил на 24 секунды. Эта победа стала для нашего спортсмена первой в текущем сезоне.