3.77 BYN
2.96 BYN
3.50 BYN
Белоруска Арина Соболенко вышла в 1/8 финала Уимблдонского турнира
Белоруска Арина Соболенко вышла в четвертый раунд Уимблдонского теннисного турнира, сообщает БЕЛТА.
В 1/16 финала первая ракетка мира встречалась с представительницей Великобритании Эммой Радукану (40-й номер рейтинга WTA) и победила в двух сетах - 7:6 (8:6), 6:4. Поединок длился два часа. В матче за попадание в четвертьфинал Соболенко встретится с бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс (23). В первом круге белоруска обыграла в двух партиях канадку Карсон Брэнстин (194) - 6:1, 7:5, а в 1/32 финала победила чешку Марию Боузкову (48) - 7:6, 6:4.
На старте парного разряда белорусская теннисистка Ирина Шиманович и представительница Чехии Анастасия Детюк выиграли у нидерландского дуэта Изабель Ховерлаг / Аранча Рус - 6:2, 6:2, а 6 июля в 1/16 финала будут соперничать с венгерско-российским дуэтом Фанни Столлар / Ирина Хромачева.
Уимблдонский турнир завершится 13 июля.