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Белоруски завоевали 5 медалей этапа Кубка мира по фехтованию на колясках в Бразилии
Белорусские спортсменки выиграли пять наград на этапе Кубка мира по фехтованию на колясках в бразильском Сан-Паулу, пишет БЕЛТА.
Участие в женском турнире приняли четыре белоруски, выступающие в категории В (спортсмены с травмами грудного отдела позвоночника). В течение трех соревновательных дней наши девушки завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые награды. 20 февраля в фехтовании на саблях в полуфинале встретились Анастасия Костючкова и Кристина Феклистова - победу со счетом 15:8 одержала Костючкова, которая затем в решающем поединке уступила грузинке Ирме Хецуриани (12:15). Феклистова стала обладательницей бронзы.
Накануне в фехтовании на шпагах случился белорусский финал: в плей-офф Кристина Феклистова была сильнее Сары Роговски из Польши и Тринити Лоутиан из Канады, а еще одна наша спортсменка Алеся Мокрицкая победила соотечественницу Александру Ильминскую и японку Анри Сакураи. Золото со счетом 15:4 забрала Феклистова. Сегодня в Сан-Паулу состоялись соревнования по фехтованию на рапирах, по итогам которых третье место заняла Александра Ильминская.