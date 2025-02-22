Белоруски завоевали 5 медалей этапа Кубка мира по фехтованию на колясках в Бразилии

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Белорусские спортсменки выиграли пять наград на этапе Кубка мира по фехтованию на колясках в бразильском Сан-Паулу, пишет БЕЛТА.

Участие в женском турнире приняли четыре белоруски, выступающие в категории В (спортсмены с травмами грудного отдела позвоночника). В течение трех соревновательных дней наши девушки завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые награды. 20 февраля в фехтовании на саблях в полуфинале встретились Анастасия Костючкова и Кристина Феклистова - победу со счетом 15:8 одержала Костючкова, которая затем в решающем поединке уступила грузинке Ирме Хецуриани (12:15). Феклистова стала обладательницей бронзы.