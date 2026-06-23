Белорусская теннисистка пробилась во второй квалификационный раунд Уимблдона

В Лондоне начался квалификационный этап третьего в сезоне турнир Большого шлема. Чтобы гарантировать участие в основной сетке травяного турнира, теннисистам нужно преодолеть 3 барьера.

В 1/4 отбора белоруска Ирина Шиманович сражалась с Доминикой Шалковой из Чехии. Итог - 7:6, 3:6, 6:4.

Совсем скоро второй ракетке Беларуси Александре Саснович предстоит выяснение отношений с Кэти Данн из Великобритании. Что касается лидера планетарного табеля, то Арина Соболенко уже в столице Великобритании и готовится к старту. Пресс-служба состязаний накануне встречала минчанку.

Жеребьевка основного этапа Уимблдона пройдет в ближайшую пятницу, 26 июня. После нее станет известно распределение фаворитов по турнирной сетке и возможные пути главных претендентов на титул. Арине Соболенко предстоит защита рейтинговых баллов, ведь год назад белоруска дошла до стадии полуфинала.