Белорусские бадминтонисты увезут пять медалей с III Игр стран СНГ
Автор:Редакция news.by
Белорусские бадминтонисты увезут пять медалей с III Игр стран СНГ
Белорусские спортсмены завершили выступления на соревнованиях по бадминтону на проходящих в Азербайджане III Играх стран СНГ, сообщает БЕЛТА.
Утром 5 октября состоялся финал в смешанном парном разряде, где наши Анастасия Кичаева и Святослав Сологуб уступили представителям России (13:21, 11:21), став обладателями серебра. Ранее на турнире в миксте белорусы обыграли два дуэта из Азербайджана и одну пару из Казахстана. Всего из Габалы наши бадминтонисты увезут пять медалей (0-1-4).
По бронзе в одиночном разряде завоевали Мария Бердникова, Мария Важник и Святослав Сологуб, также сборная Беларуси заняла третье место в командном турнире.