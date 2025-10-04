Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Белорусские бадминтонисты увезут пять медалей с III Игр стран СНГ

Белорусские спортсмены завершили выступления на соревнованиях по бадминтону на проходящих в Азербайджане III Играх стран СНГ, сообщает БЕЛТА.

Утром 5 октября состоялся финал в смешанном парном разряде, где наши Анастасия Кичаева и Святослав Сологуб уступили представителям России (13:21, 11:21), став обладателями серебра. Ранее на турнире в миксте белорусы обыграли два дуэта из Азербайджана и одну пару из Казахстана. Всего из Габалы наши бадминтонисты увезут пять медалей (0-1-4).

По бронзе в одиночном разряде завоевали Мария Бердникова, Мария Важник и Святослав Сологуб, также сборная Беларуси заняла третье место в командном турнире.

