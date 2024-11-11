Белорусские биатлонисты готовятся к третьему этапу Кубка Содружества. Подведем промежуточные итоги

Национальная сборная Беларуси 9 декабря отправилась по маршруту Ханты-Мансийск - Чайковский транзитом через Москву.

Этап Кубка России в Ижевске наши спортсмены пропустят, чтобы в полной боеготовности подойти к заключительному старту календарного года - третьему этапу Кубка Содружества.

Подведем промежуточные сезонные итоги.

Сборная Беларуси победно покидает Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийск - одна из главных мировых точек биатлона. Пока в Контиолахти на старте Кубка мира, точнее, части мира, собирали снег со всей страны Финляндии, в столице Югры наблюдалось его изобилие.

Марафон длиной в четыре крупных старта позади. Этап клубной лиги, Кубок Содружества и два Кубка России. Сейчас национальная команда транзитом через Москву летит в следующий пункт назначения с самым главным командным фанатом.

И летят наши с увесистым комплектом наград различного достоинства. В первой фазе международного сезона белорусы потрудились неплохо.

Подиумные церемонии на любых стартах проходили фактически с постоянным участием белорусов. И старт сезона показал популярность биатлона как на трибунах, так и у телеэкранов. Ведь спорт с незапамятных времен слывет таким для семейного домашнего просмотра. И самое главное, спортсмены отвечали взаимностью, сражаясь отчаянно на дистанции.

В Кубке Содружества Смольский на сегодня лидер, и многие биатлонисты финишировали в топ-10. Еще важная деталь - основа национальной сборной воспитана в различных региональных школах подготовки нашей страны.