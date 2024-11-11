3.40 RUB
3.41 USD
3.60 EUR
ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииВ миреСпортКругозорТелеграм новости
Белорусские биатлонисты готовятся к третьему этапу Кубка Содружества. Подведем промежуточные итоги
Автор:Андрей Козлов
Национальная сборная Беларуси 9 декабря отправилась по маршруту Ханты-Мансийск - Чайковский транзитом через Москву.
Этап Кубка России в Ижевске наши спортсмены пропустят, чтобы в полной боеготовности подойти к заключительному старту календарного года - третьему этапу Кубка Содружества.
Подведем промежуточные сезонные итоги.
Сборная Беларуси победно покидает Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийск - одна из главных мировых точек биатлона. Пока в Контиолахти на старте Кубка мира, точнее, части мира, собирали снег со всей страны Финляндии, в столице Югры наблюдалось его изобилие.
Марафон длиной в четыре крупных старта позади. Этап клубной лиги, Кубок Содружества и два Кубка России. Сейчас национальная команда транзитом через Москву летит в следующий пункт назначения с самым главным командным фанатом.
И летят наши с увесистым комплектом наград различного достоинства. В первой фазе международного сезона белорусы потрудились неплохо.
Подиумные церемонии на любых стартах проходили фактически с постоянным участием белорусов. И старт сезона показал популярность биатлона как на трибунах, так и у телеэкранов. Ведь спорт с незапамятных времен слывет таким для семейного домашнего просмотра. И самое главное, спортсмены отвечали взаимностью, сражаясь отчаянно на дистанции.
В Кубке Содружества Смольский на сегодня лидер, и многие биатлонисты финишировали в топ-10. Еще важная деталь - основа национальной сборной воспитана в различных региональных школах подготовки нашей страны.
Команда летит на Урал, в Чайковский, где выступит с 20 по 22 декабря. Есть осознанное предчувствие, что она подарит белорусским поклонникам большую рождественскую сказку.
Президент
Все
Судо- и станкостроение, торговый дом, АПК - перспективы в сотрудничестве с Нижегородской областью
Президент Беларуси установил порядок участия представителей страны в международных мероприятиях
Президент Беларуси помиловал 29 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности
Лукашенко предложил создать в Нижегородской области торговый дом для продажи белорусской продукции
Политика
Все
Общество
Все
"Время выбрало нас": Факты и события 2002 года, повлиявшие на историю Беларуси
Открываются все новые факты бесчеловечности и истинных размеров преступлений нацистских палачей
КГК вскрыл схему обхода налогов - 2 млн рублей не уплачено в бюджет
Мендкович: Премьер-министр в Дамаске подозрительно быстро нашел общий язык с боевиками
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все