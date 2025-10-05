3.69 BYN
Белорусские гребцы завоевали 6 золотых и 2 бронзовые награды на III Играх стран СНГ
Десятый день соревнований на III Играх стран СНГ подарил массу наград и эмоций. Белорусские атлеты продолжают погоню за хозяевами старта в медальном зачете. Пока сборная Синеокой входит в топ-3 общего протокола.
Из последних результатов - Анастасия Кичаева и Святослав Сологуб стали серебряными призерами в смешанном парном разряде по бадминтону.
Учебно-спортивный олимпийский комплекс "Кюр" действительно стал удачным для белорусской команды. Немного ранее тхэквондисты завоевали 3 золотые медали, накануне каратисты выиграли еще одно золото, а академики, байдарочники и каноисты порадовали целой россыпью наград.
В утренней сессии было сразу 4 золота. Завершились заезды вечерней программы. Дмитрий Серебро, академик, финишировал третьим. Иван Бадытчик в байдарке-одиночке на 200 метров также завоевал медаль. Иван Хоружий и Алексей Маглюй в каноэ-двойке на 200 метров показали отличный спринт.
Эмиль Абалмасов, двукратный чемпион III Игр стран СНГ по гребле на байдарках:
"Я рад, что выиграл. Заезд дался мне непросто, уже чувствовалась усталость после утренней гонки. На дистанции было много водорослей, но мне это не помешало".
Владислав Демеш, серебряный призер в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м (смешанный разряд):
"Для меня финал прошел хорошо. Напарница немного не справилась, но такое случается. Я старался поддерживать ее морально перед стартом, но это спорт, такое бывает. К тому же команда России всегда была сильной, и то, что мы боролись с ними за 1 и 2 место, пусть и не стало неожиданностью, но все равно достижение".
"Матч только что закончился, эмоции еще свежи. Ребята получили колоссальный опыт на этом спортивном форуме. Цена золотой медали - это борьба до самого конца. Сегодня победил сильнейший. Мы приехали бороться за медали, и это главное", - отметил старший тренер национальной команды Беларуси по пулевой стрельбе Иван Нестерович.