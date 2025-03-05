Белорусские и российские гребцы смогут выступить на ЧМ в Милане

Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Милане. Об этом сообщила ТАСС генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова.

Чемпионат мира пройдет в Милане с 20 по 24 августа.

"Милан готов принять нас на чемпионате мира, - рассказала Исхакова. - Мы уже получили подтверждение от Международной федерации каноэ (ICF) о согласии итальянцев на наше участие в главном старте года".