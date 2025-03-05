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Белорусские и российские гребцы смогут выступить на ЧМ в Милане
Российские и белорусские спортсмены смогут выступить на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Милане. Об этом сообщила ТАСС генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова.
Чемпионат мира пройдет в Милане с 20 по 24 августа.
"Милан готов принять нас на чемпионате мира, - рассказала Исхакова. - Мы уже получили подтверждение от Международной федерации каноэ (ICF) о согласии итальянцев на наше участие в главном старте года".
Регламент ICF по допуску нейтральных спортсменов гласит, что национальные федерации, которые проводят международные турниры под эгидой международной или европейской федераций, имеют право самостоятельно принимать решение о возможности участия нейтральных атлетов в турнирах, либо ставить выше безопасность спортсменов и отказывать в допуске гребцам из России или Беларуси.