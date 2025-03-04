Белорусские спортсменки завоевали 4 медали на чемпионате Европы по вольной борьбе U-23 в Албании

Одну серебряную и три бронзовые награды белорусские спортсменки завоевали на чемпионате Европы по вольной борьбе среди девушек не старше 23 лет в Тиране. Об этом сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта и туризма.

Белоруска Анастасия Енотова в весовой категории до 50 кг в финале уступила россиянке Наталье Пудовой (5:7) и стала серебряным призером турнира в Тиране.

Фото пресс-службы Министерства спорта и туризма news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eeb62a39-f825-4a26-a6d0-4ed025b38521/conversions/03591b70-4ff8-49b6-b881-f4788a98d7cb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eeb62a39-f825-4a26-a6d0-4ed025b38521/conversions/03591b70-4ff8-49b6-b881-f4788a98d7cb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eeb62a39-f825-4a26-a6d0-4ed025b38521/conversions/03591b70-4ff8-49b6-b881-f4788a98d7cb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eeb62a39-f825-4a26-a6d0-4ed025b38521/conversions/03591b70-4ff8-49b6-b881-f4788a98d7cb-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото пресс-службы Министерства спорта и туризма

Марта Гетманова (до 59 кг) боролась за третье место с украинкой Юлией Пахнюк и победила - 14:6.

Бронзовым призером чемпионата также стала Виктория Радькова (до 68 кг). Она в малом финале одолела представительницу Италии Лауру Годино - 3:2.