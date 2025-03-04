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Белорусские спортсменки завоевали 4 медали на чемпионате Европы по вольной борьбе U-23 в Албании
Одну серебряную и три бронзовые награды белорусские спортсменки завоевали на чемпионате Европы по вольной борьбе среди девушек не старше 23 лет в Тиране. Об этом сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта и туризма.
Белоруска Анастасия Енотова в весовой категории до 50 кг в финале уступила россиянке Наталье Пудовой (5:7) и стала серебряным призером турнира в Тиране.
Марта Гетманова (до 59 кг) боролась за третье место с украинкой Юлией Пахнюк и победила - 14:6.
Бронзовым призером чемпионата также стала Виктория Радькова (до 68 кг). Она в малом финале одолела представительницу Италии Лауру Годино - 3:2.
Анна Пирская (до 76 кг) в поединке за бронзовую медаль была сильнее соперницы из Германии Лауры Кюен - 5:4.