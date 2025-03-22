Белорусские спортсмены завоевали 3 медали Евразийского Кубка по прыжкам в воду

Участие в соревнованиях приняли прыгуны из шести стран: Беларуси, России, Аргентины, Армении, Кубы и Эквадора. Всего спортсмены разыграли восемь комплектов медалей - в сольных и синхронных прыжках с 3-метрового трамплина и 10-метровой вышки среди мужчин и женщин. Представители нашей команды завоевали одну серебряную и две бронзовые награды. В синхронных прыжках с трамплина второе место заняли Евгений Кондратович и Матвей Лупеко, который также стал третьим в личном турнире. Еще одну бронзу в синхронных прыжках с вышки выиграли Александр Колосков и Сергей Малашонок. Все золотые медали IV Кубка Евразийских стран достались россиянам.