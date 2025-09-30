3.64 BYN
Белорусские тхэквондисты Туравинов и Витко одержали победы на III Играх стран СНГ
Белорусские спортсмены Юлия Витко и Роман Туравинов стали победителями соревнований по тхэквондо на проходящих в Азербайджане III Играх стран СНГ, пишет БЕЛТА.
В четвертьфинале соревнований в категории до 57 кг Юлия Витко прошла россиянку Даяну Бадмаеву, после чего нанесла поражение Лейле Башировой из Азербайджана. В финале наша спортсменка одолела Аминахон Камалову из Узбекистана. Год назад белоруска одержала победы на открытых чемпионатах Албании и Боснии и Герцеговины, а в текущем сезоне взяла серебро турниров в Эйндховене и Таллине.
В первом круге в весе до 80 кг у парней Роман Туравинов победил азербайджанца Али Асадуллаева, в полуфинале был сильнее россиянина Макара Черепанова, а в решающем поединке справился с Батырханом Куссетовым из Казахстана. Ранее в нынешнем году белорус завоевал золото международного турнира WT President’s Cup в Софии. Общий итог нашей команды по тхэквондо на III Играх стран СНГ составил семь наград (3-2-2).
Мультиспортивный форум принимают семь городов - Гянджа, Евлах, Мингячевир, Габала, Шеки, Гейгель и Ханкенди. Соревнования собрали более 1,6 тыс. атлетов до 23 лет из Азербайджана, Беларуси, России, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции, Кубы, Кувейта, Пакистана и Омана. В состав нашей делегации вошел 241 атлет в 21 дисциплине.
На данный момент в активе белорусов 40 наград III Игр стран СНГ - 7 золотых, 16 серебряных и 17 бронзовых. В среду, 1 октября, на спортивных площадках Азербайджана будут разыграны медали в плавании и стендовой стрельбе, пройдут матчи в футболе, волейболе и бадминтоне, состоятся четвертьфиналы у боксеров, а также стартуют соревнования по прыжкам на батуте.