Белорусские тхэквондисты Туравинов и Витко одержали победы на III Играх стран СНГ

Белорусские спортсмены Юлия Витко и Роман Туравинов стали победителями соревнований по тхэквондо на проходящих в Азербайджане III Играх стран СНГ, пишет БЕЛТА.

В четвертьфинале соревнований в категории до 57 кг Юлия Витко прошла россиянку Даяну Бадмаеву, после чего нанесла поражение Лейле Башировой из Азербайджана. В финале наша спортсменка одолела Аминахон Камалову из Узбекистана. Год назад белоруска одержала победы на открытых чемпионатах Албании и Боснии и Герцеговины, а в текущем сезоне взяла серебро турниров в Эйндховене и Таллине.

В первом круге в весе до 80 кг у парней Роман Туравинов победил азербайджанца Али Асадуллаева, в полуфинале был сильнее россиянина Макара Черепанова, а в решающем поединке справился с Батырханом Куссетовым из Казахстана. Ранее в нынешнем году белорус завоевал золото международного турнира WT President’s Cup в Софии. Общий итог нашей команды по тхэквондо на III Играх стран СНГ составил семь наград (3-2-2).

Мультиспортивный форум принимают семь городов - Гянджа, Евлах, Мингячевир, Габала, Шеки, Гейгель и Ханкенди. Соревнования собрали более 1,6 тыс. атлетов до 23 лет из Азербайджана, Беларуси, России, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции, Кубы, Кувейта, Пакистана и Омана. В состав нашей делегации вошел 241 атлет в 21 дисциплине.