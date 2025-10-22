Белорусские велогонщицы завоевали две медали в темповых дисциплинах на чемпионате России

На чемпионате России по велоспорту на треке в Санкт-Петербурге белорусские спортсменки во второй соревновательный день завоевали две медали в темповых дисциплинах, сообщает БЕЛТА.

В среду, 22 октября, мужчины и женщины определили сильнейших в индивидуальных гонках преследования. Второе место у девушек заняла наша Анастасия Киптикова, тройку призеров замкнула ее соотечественница Полина Конрад. Опередить белорусок сумела только россиянка Ангелина Новолодская. Еще две наши спортсменки - Ксения Шинкоренко и Алина Короткина расположились на пятой и шестой строчках соответственно. У парней лучшим из белорусов стал Артур Кириевич, показавший 18-й результат.

Накануне первую награду чемпионата России по велоспорту на треке нашей сборной принесли Анна Терех, Ирина Чуянкова, Ксения Шинкоренко и Полина Конрад, завоевавшие серебро в женской командной гонке преследования.