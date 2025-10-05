Белорусские волейболистки сыграют в финале III Игр стран СНГ

В финале женского волейбольного турнира на III Играх стран СНГ завтра сыграет и сборная Беларуси. Наши девчонки показали сегодня характер, ведь при оглушительной поддержке местных трибун победили команду Азербайджана.

Продолжаем следить за успехами всех белорусских спортсменов. Согласитесь, что игровые виды спорта это такая особенная история, когда сражаются спортсмены не только за себя, но и за всю команду. У нас уже точно есть финал III Игр стран СНГ для волейбольных команд. Наши белорусские красавицы сегодня смогли переломить ход не совсем удачно складывающейся встречи против Азербайджана.

Кажется, судьи все-таки подыгрывали своим волейболисткам, но белоруски нашли в себе силы, характер, мастерство, желание и добились победы - со счетом 3:1 вышли в финал.

Белоруски добились победы со счетом 3:1 вышли в финал news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/640b89ed-4ce9-44b1-a8f8-60d0532dfac5/conversions/c6a9be40-690a-4bbc-b32c-2917c4ea6c50-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/640b89ed-4ce9-44b1-a8f8-60d0532dfac5/conversions/c6a9be40-690a-4bbc-b32c-2917c4ea6c50-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/640b89ed-4ce9-44b1-a8f8-60d0532dfac5/conversions/c6a9be40-690a-4bbc-b32c-2917c4ea6c50-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/640b89ed-4ce9-44b1-a8f8-60d0532dfac5/conversions/c6a9be40-690a-4bbc-b32c-2917c4ea6c50-xl-___webp_1920.webp 1920w Белоруски добились победы со счетом 3:1 вышли в финал

Девчонки со всей нашей родной страны собрались в Республиканском государственном училище Олимпийского резерва. Тренируются вместе пару месяцев. И сейчас в режиме реального времени сколачивают из себя такую команду, которая, как мы видим, способна добиваться результата, руководит ими всеми.

Геннадий Александрович, главный тренер женской сборной Беларуси по волейболу U-16: "Конечно же, волнение. Они впервые попали в такую сложную эмоциональную обстановку, когда многочисленные трибуны поддерживали свою команду. Плюс, чего греха таить, и судьи поддерживали немножко местную команду. Молодцы тем более! Желанна и важна эта заслуженная победа. То, что перебороли свои эмоции".