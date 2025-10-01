2 октября на III Играх стран СНГ будет преодолен экватор. В этот четверг - ровно середина мультиспортивного форума.

Пока сборная Беларуси держится в тройке медального зачета, уступая исключительно командам России и Азербайджана. Перед стартом декларировалось, что белорусская дружина должна попасть в ТОП-3 по итогам.

Азербайджан к Играм стран СНГ готовился. Прежде государство имело опыт проведения крупных событий - I Европейские игры, Игры исламской солидарности, гонки "Формулы-1". Здесь сохранено богатое спортивное наследие. Но к текущему форуму материальную базу обновили и ввели в эксплуатацию два объекта - Гянджинский городской стадион и Евлахский олимпийский комплекс.

Ниджат Хаквердиев, менеджер объекта III Игр стран СНГ:

"Это первый турнир, который проводится на этом объекте. Комплекс занимает площадь 5,8 гектара. Универсальный зал рассчитан на 1,1 тыс. зрителей. Здесь есть залы для борьбы, дзюдо, художественной гимнастики, бокса и других единоборств, также есть и плавательный бассейн. Планируется, что рядом будет стадион 100 на 110 метров".

Работа людей на мультиспортивном форуме напрямую зависит от успехов и результатов атлетов. Фотографы и телеоператоры трудятся, чтобы передать яркие эмоции как спортсменов, так и зрителей. Журналисты остаются всегда в погоне за лучшим интервью.

Для освещения Игр аккредитовались свыше 400 представителей как местных, так и зарубежных СМИ из 8 стран. На всех мультиспортивных событиях журналисты обязаны следовать определенному протоколу. Прежде чем идти и освещать турнир, представители СМИ должны пройти процедуру регистрации.

2 октября борьба на III Играх стран СНГ продолжится в 8 видах спорта. За пьедесталы почета будут бороться фехтовальщики, бадминтонисты и пловцы.

Георгий Лебедев, руководитель делегации сборной Беларуси по плаванию:

"Наши спортсмены привыкли стартовать основные дистанции вечером. Поэтому здесь стоит немного другая задача - научиться стартовать утром так же хорошо. Отдыхать нам времени хватает. Мы заняли призовые места и всем довольны".

После трех дней предварительных боев стартуют битвы за награды на турнире по боксу. Эта сборная является одной из самых многочисленных в белорусской делегации.

Владислав Жардецкий, участник III Игр стран СНГ по боксу:

"Ехал я только за золотом. В полуфинале встречусь с противником из Таджикистана. Все вполне по силам. Я могу выиграть и в финале тоже показать красивый бокс".