Дефлимпийские игры - 2025: белорусские легкоатлеты завоевали 4 медали

В столице Японии продолжаются XXV летние Дефлимпийские игры. В 2025 году они отмечают свое 100-летие.

19 ноября белорусские легкоатлеты принесли нашей стране еще 4 награды: 2 бронзовые и 2 серебряные.

Александр Майстренко и Роман Гралько первыми вышли на арену сегодня: тройной прыжок был у них в программе. Рома уже с серебром на этой Дефлимпиаде, но на этом он даже не думал останавливаться. Белорусы выступили более чем здорово, уступив в итоге лишь представителю Соединенных Штатов Америки.

Конечно же, рядом с парнями и их тренеры.

Далее медальный дождь для страны продолжила Диана Барсукова здесь же, в секторе для тройного прыжка. Белоруска завершила турнир четвертой, но в процессе выступления Диана заметила, что ставшая третьей украинская спортсменка выступала в запрещенных шиповках. После завершения соревнований белорусская делегация подала протест, он был удовлетворен судейским комитетом токийской Дефлимпиады. Наша Диана с заслуженной бронзой!

Диана установила рекорд страны - 12 метров 34 сантиметра.

Дальше могло быть еще лучше, но дефлимпийская чемпионка - опытная Елена Терентьева и дебютант Игр Александр Лобанов стали четвертыми в беге на 400 метров.

Капитан Александр Черняк на морально волевых добыл для бегунов медаль. На дистанции 1500 метров он третий, уступив лишь двум представителям Кении.