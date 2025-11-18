3.66 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
Дефлимпийские игры - 2025: белорусские легкоатлеты завоевали 4 медали
В столице Японии продолжаются XXV летние Дефлимпийские игры. В 2025 году они отмечают свое 100-летие.
19 ноября белорусские легкоатлеты принесли нашей стране еще 4 награды: 2 бронзовые и 2 серебряные.
4 медали завоевали белорусы
Александр Майстренко и Роман Гралько первыми вышли на арену сегодня: тройной прыжок был у них в программе. Рома уже с серебром на этой Дефлимпиаде, но на этом он даже не думал останавливаться. Белорусы выступили более чем здорово, уступив в итоге лишь представителю Соединенных Штатов Америки.
Конечно же, рядом с парнями и их тренеры.
Дефлимпийские игры - 2025: белорус Гралько завоевал серебро в прыжках в высоту
Легкоатлет Роман Гралько принес Беларуси вторую медаль XXV летних Дефлимпийских игр в Японии
Далее медальный дождь для страны продолжила Диана Барсукова здесь же, в секторе для тройного прыжка. Белоруска завершила турнир четвертой, но в процессе выступления Диана заметила, что ставшая третьей украинская спортсменка выступала в запрещенных шиповках. После завершения соревнований белорусская делегация подала протест, он был удовлетворен судейским комитетом токийской Дефлимпиады. Наша Диана с заслуженной бронзой!
Диана установила рекорд страны - 12 метров 34 сантиметра.
Дальше могло быть еще лучше, но дефлимпийская чемпионка - опытная Елена Терентьева и дебютант Игр Александр Лобанов стали четвертыми в беге на 400 метров.
Капитан Александр Черняк на морально волевых добыл для бегунов медаль. На дистанции 1500 метров он третий, уступив лишь двум представителям Кении.
На командном собрании подвели итоги дня, поздравили триумфаторов. 20 ноября начнут свое вступление в олимпийском "Акватик Центре" в столице Японии и наши пловцы.