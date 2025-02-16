Динара Смольская - вторая в гонке преследования на Кубке сильнейших спортсменов

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Белоруска Динара Смольская стала призером гонки преследования на Кубке сильнейших спортсменов по биатлону, который проходит в "Раубичах", пишет БЕЛТА.

На старт 10-километровой дистанции Смольская выходила второй в шести секундах позади чемпионки спринта Наталии Шевченко. Белоруска быстро догнала россиянку, стартовый круг соперницы закончили вместе. Стартовый огневой рубеж обе девушки прошли без ошибок, на второй лежке синхронно промахнулись последним выстрелом, но первую стойку Динара отработала на ноль, в то время как Наталия заглянула на штрафной круг.

К заключительной стрельбе наша биатлонистка подходила с запасом в полминуты, и даже дополнительные 150 метров не помешали ей уйти на заключительную петлю лидером с преимуществом над преследовательницами в 12 секунд. Однако, как и накануне, на последний круг сил у Смольской не хватило: Шевченко отыграла отставание и финишировала первой. Динара - снова с серебром. Тройку призеров замкнула Анастасия Халили.

Что касается результатов других белорусок, то Дарья Кудаева заняла 17-е место, Ксения Воробей расположилась на 21-й позиции, Аделина Сабитова стала 25-й, Ирина Шаклеина - 27-я, Анна Сола сошла с дистанции.