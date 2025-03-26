Дмитрий Лазовский - победитель спринтерской гонки на этапе чемпионата России по биатлону

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Белорус Дмитрий Лазовский стал победителем спринтерской гонки на этапе чемпионата России по биатлону, который стартовал в Ханты-Мансийске, сообщает БЕЛТА.

На старт 10-километровой дистанции вышли 107 биатлонистов, в том числе 9 представителей Беларуси. Дмитрий Лазовский отработал без промахов на стрельбе из положения лежа и допустил одну ошибку на стойке. После второго огневого рубежа наш спортсмен имел второй график вслед за Каримом Халили из команды Москвы, но заключительный круг Дмитрий прошел быстрее и в итоге на финише опередил результат конкурента на 4 секунды. Тройку призеров замкнул Александр Корнев из Удмуртии, уступивший Лазовскому 5 секунд.

В десятку лучших попал еще один белорус Павел Белько - без заходов на штрафной круг он расположился седьмым. У лидера национальной команды Антона Смольского гонка не задалась: триумфатор Кубка сильнейших с четырьмя промахами стал только 14-м c минутой отставания от победителя. Никита Лобастов занял 29-е место, Иван Тулатин - 32-й, Максим Воробей - 35-й, Илья Авсеенко - 43-й, Степан Данилов - 57-й, Глеб Орловский - 85-й.