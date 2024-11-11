Гонка чемпионов собрала в Рязани сильнейших спортсменов. Как выступили белорусские биатлонисты

На протяжении двух дней поклонники биатлона и лыжных гонок внимательно следили за событиями в Рязани, где состоялась рождественская Гонка чемпионов.

В состав организаторы пригласили и элитный белорусский квартет биатлонистов. Соревнования в формате шоу вызвали огромный зрительский интерес.

Совместные старты Беларуси и России, особенно в биатлоне, уже не раз показали свою состоятельность. И Рязань открыла большой спортивный календарный год.

Эстафету совсем скоро подхватят "Раубичи". Там состоится чемпионат Союзного государства.

Шоу на лыжне

Центром притяжения на Рязанщину в самом начале 2025 года стали не есенинские места, а биатлон и лыжные гонки в формате шоу, потрясающая связка двух популярных видов спорта. Но здесь все сделали именно зрители.

Самую главную спортивную биатлонную атмосферу создавали те люди, которые заполнили красиво и ярко трибуны спорткомплекса "Алмаз".

Ехали со всей России, но для нас самое главное - из Беларуси. Ведь наши зрители придавали особенный колорит. Раубичи в феврале подхватят эстафету.

Александр Легков, олимпийский чемпион по лыжным гонкам (Россия):

"Мы должны жить сегодняшним днем. Зачем мы будем думать, когда нас позовут? Зачем нам нужно думать о том, когда они к нам приедут? Мы должны сами свое делать, мы должны сами между собой создавать конкуренцию. Конкуренция поднимает результат, но это неизбежно, рано или поздно все равно все вернется на круги своя".

Еще на подступах к стадиону можно было хорошо провести время. Есть совершенно своеобразные развлечения.

Кстати, в Рязани есть символ - это грибы. Здесь так и говорят: "В Рязани грибы с глазами". Вы спросите, почему? Отвечают здесь так: "Их едят - они глядят". Понимай как хочешь.

Грибочки, это, конечно, вкусно, но теперь к соревновательной истории Гонки чемпионов. События в Рязанском лыжно-биатлонном комплексе "Алмаз" развивались более чем стремительно. Во-первых, зрители замкнули трибуны под ключ за два часа до старта квалификации.

Для понимания, система рождественских стартов в формате шоу - следующая. Лучший биатлонист, а им стал в квалификации Антон Смольский, имел право первого выбора на так называемом драфте.

Динара выступила не так хорошо, и кто сомневался, но выбрал Антон именно супругу. Смольским компанию составили титулованные российские лыжники Коростелев и Фалеева. Белорусские биатлонисты Дмитрий Лазовский и Анна Сола в компании лыжников Ардашева и Крупицкой. Топ-квартеты мирового уровня.

На дорожку раздали автографы, ажиотаж был сумасшедший, и начался решающий день.

С легким морозом завершилась рождественская Гонка чемпионов.

В гонке в финальном формате за титул боролись сразу несколько элитных составов. Часть белорусского квартета - Антон Смольский и Динара Смольская - держались очень высоко до заключительного этапа, но сложные погодные условия для стрельбы помешали нашему лидеру отработать чисто. Тем не менее, топ-5, высокая пятая позиция сегодня у Антона Смольского, Динары Смольской и у дуэта титулованных российских лыжников Коростелева и Фалеевой. Квартет Дмитрия Лазовского, в котором выступала Анна Сола, занял девятую позицию.

Динара Смольская, олимпийская чемпионка - 2018 по биатлону:

"Я действительно к своим годам имею все, о чем мечтала, чего хотела добиться, достичь. Уже такой период, когда я просто живу, наслаждаюсь жизнью, живу и понимаю, что я счастливый человек, и у меня действительно все есть".