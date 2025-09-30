III Игры стран СНГ: 1 октября состоится матч между женскими волейбольными сборными Беларуси и России

Белорусские атлеты продолжают удерживать лидирующие позиции общего зачета III Игр стран СНГ в Азербайджане. Среди нашей сборной уже можно разглядеть восходящих звезд большого спорта! Сегодня очередной день, который может нам принести награды.

Контрасты Азербайджана и в частности крупного города Гянджа впечатляют стороннего наблюдателя. Мальчишки и девчонки на улице тебя встречают как дорогого гостя, а первый встречный старается помочь или подсказать. В этом жители очень похожи с белорусами.

Именно в Гяндже появился на свет знаменитый композитор Гамбар Гусейнли, который известен, в том числе и музыкальными произведениями для детей.

В центре Гянджи, столицы III Игр стран СНГ, каждый день работает фан-зона, в которой выступают музыкальные группы и диджеи, а белорусские спортсмены пользуются большой популярностью.

Марафон, который со старта III Игр стран СНГ открыли наши пловцы, 1 октября просто обязан получить медальное продолжение, ведь наши ребята уже превзошли количество золотых наград, которые были у Беларуси на домашних Играх СНГ в 2023 году.

Ольга Степусь, председатель Белорусской федерации плавания:

"Я всегда считаю плавание высокоинтеллектуальным и аристократичным видом спорта. Смотрю на свою молодую команду, это очень умные, интеллигентные и порядочные ребята, но, тем не менее, с ярким огоньком внутри, которые способны, в том числе и бороться".