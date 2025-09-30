3.64 BYN
3.02 BYN
3.54 BYN
III Игры стран СНГ - 2025: Беларусь в первой тройке мультиспортивного форума
Автор:Редакция news.by
Большой успех белорусских пловцов в утренней сессии позволяет сборной Беларуси идти в тройке общего зачета III Игр стран СНГ. В Азербайджане продолжается главный спортивный форум 2025 года, и на старте нас особенно радуют парни и девушки команды по плаванию.
30 сентября состоялся ряд красивых успехов, в том числе серебро у девушек в эстафете. Золото завоевал наш талантливый плавец Никита Лях (подробности в видео).