III Игры стран СНГ - 2025: белорусские спортсмены продолжают держаться в топе общего зачета

В Азербайджане золотыми медалями в борьбе накануне и 4 октября белорусы улучшили свое положение в общекомандном зачете III Игр стран СНГ и на этот момент вернулись на вторую строчку, опередив хозяев.

Но не только борьба стала одним из мест притяжения внимания белорусских поклонников спорта. Ведь белорусы продолжили писать победные истории.

Профессиональный спорт и спорт высших достижений - это большая психология. Вот только представьте: ты выходишь, например, на борцовский ковер крупнейшего форума, все внимание к тебе. А если еще соперник из страны-хозяйки, то будет активная поддержка трибун.

И ты будто бы один, но при этом начинаешь осознавать, что за тобой вся страна. И в такой момент каким-то магическим образом случается победа, к которой ты шел очень много лет, в которую вложило сил много людей.

Ангелина Буркина, чемпионка III Игр стран СНГ по борьбе: news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3e592cb-52ef-4953-a8de-20a97ddbdb39/conversions/176934ab-7823-4104-8db8-4d55a21c80d5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3e592cb-52ef-4953-a8de-20a97ddbdb39/conversions/176934ab-7823-4104-8db8-4d55a21c80d5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3e592cb-52ef-4953-a8de-20a97ddbdb39/conversions/176934ab-7823-4104-8db8-4d55a21c80d5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3e592cb-52ef-4953-a8de-20a97ddbdb39/conversions/176934ab-7823-4104-8db8-4d55a21c80d5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ангелина Буркина, чемпионка III Игр стран СНГ по борьбе:

"Очень хорошо меня поддерживало то, что я боролась под своим флагом. Трибуны знали, кто я, что я под флагом страны стояла. Это большая гордость для меня, что за меня болели, что наш гимн играл на весь зал. Непередаваемые эмоции".

Мария Хрущева, чемпионка III Игр стран СНГ по борьбе:

III Игры стран СНГ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d374f2b-bd41-486a-8ba9-4e01205a2890/conversions/bd7c2d2d-855e-4f0c-a1f3-160f5ed0f4a9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d374f2b-bd41-486a-8ba9-4e01205a2890/conversions/bd7c2d2d-855e-4f0c-a1f3-160f5ed0f4a9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d374f2b-bd41-486a-8ba9-4e01205a2890/conversions/bd7c2d2d-855e-4f0c-a1f3-160f5ed0f4a9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d374f2b-bd41-486a-8ba9-4e01205a2890/conversions/bd7c2d2d-855e-4f0c-a1f3-160f5ed0f4a9-xl-___webp_1920.webp 1920w

"К этому очень много стремиться нужно. И она не просто так завоевывается, а упорством, трудом, характером. Вот так и выигрывается".

Каждую победу хочется рассмотреть до деталей. В итоге 4 октября 2 золотые медали у воспитанниц школы борьбы Могилевской области - Ангелины Буркиной и Марии Хрущевой. Т.е. подготовка там продолжает идти мирового уровня. Ведь раньше именно из этого региона вышли призеры Олимпиады Курочкина и Колодинская, а также именитые белоруски Сазыкина, Иванова, Гетманова и многие другие.

Сергей Мельков, старший тренер национальной команды по женской борьбе:

"Они хотят работать, они хотят выиграть. У нас есть своя внутренняя конкуренция, где на старших девчонках они вырастают".

Олег Марков, главный тренер сборной России по борьбе на III Играх стран СНГ - 2025:

"Действительно очень хорошие спортсменки и профессиональные. Уже это видно с маленького возраста".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/420397ec-7ad5-44af-93a5-67b18dbcfaa8/conversions/b10f4938-2e9d-45fa-9ca2-a72e0f128056-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/420397ec-7ad5-44af-93a5-67b18dbcfaa8/conversions/b10f4938-2e9d-45fa-9ca2-a72e0f128056-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/420397ec-7ad5-44af-93a5-67b18dbcfaa8/conversions/b10f4938-2e9d-45fa-9ca2-a72e0f128056-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/420397ec-7ad5-44af-93a5-67b18dbcfaa8/conversions/b10f4938-2e9d-45fa-9ca2-a72e0f128056-xl-___webp_1920.webp 1920w

Тем временем наши волейболисты себя вновь показали большой командой. Ведь когда на площадке парни, их поддерживали наши девушки. Наоборот было ранее.

И в итоге белорусы добились непростой победы над Узбекистаном: 3:1. 5 октября играть против России, а девушки уже готовятся к полуфиналу.

Белорусские медали ковались и в стрельбе из пистолета. Там бронза у Дмитрия Шолохова. И в каратэ к россыпи бронзовых медалей добавилось золото прекрасной Марии Малаховой.

Однако подобный форум - это не только место больших побед, но и место узнать другую страну чуть лучше.

Парковая аллея Гейдара Алиева основана в 1979 года. Спустя год здесь побывал Гейдар Алиева, тогда глава ЦК Компартии Азербайджана. А сейчас парк носит его имя. Ширина главной аллеи 53 метра, а длина 1400 метров. Тысячи разных видов деревьев, которые привлекают внимание гостей III Игр стран СНГ и туристов города Гянджа.

На аллее установлена 38-метровая триумфальная арка с колоннами и витражными окнами. Этот парк - современная визитная карточка города и самый большой на Кавказе парковый комплекс с зонами отдыха и развлечениями.

Азербайджан - страна с особенной и непростой историей. В эти дни журналистам всех стран, которые приехали на спортивный форум, старались показать разную страну.