III Игры стран СНГ: белорусские спортсмены будут сражаться за золото в борьбе

Одним из мест притяжения внимания белорусских поклонников спорта на III Играх cтран СНГ 4 октября становится борцовский ковер. Ведь свою программу на главном форуме года завершат вечером девушки и парни в вольной борьбе.

Еще накануне этот вид спорта принес нам ряд наград, из которых две медали - золотые. И такой темп наверняка сегодня хотят выдержать наши атлеты (подробности в видео).