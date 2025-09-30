III Игры стран СНГ: Итоги выступлений белорусов в 5-й день

В Азербайджане сборная Беларуси порадовала своим выступлением в пятый соревновательный день III Игр стран СНГ. Вообще сами состязания продолжились в семи дисциплинах.

Отечественный интерес был в четырех из них. В двух видах спорта был шанс подняться на пьедестал почета. Пополнилась ли наша медальная копилка?

В пятый соревновательный день III Игр стран СНГ борьба за медали развернулась сразу в пяти принимающих форум пунктах. Съемочная группа "Первого информационного" находилась в Мингячевире, который расположен на обоих берегах реки Кура. Это четвертый по численности населения город Азербайджана и один из самых молодых в стране.

Мингячевир может заинтересовать путешественников, которые ищут необычные места. Город славится своей промышленностью, но также имеет много достопримечательностей.

Центром притяжения как местного населения, так и гостей остается Мингячевирское водохранилище. Здесь отдыхают на природе, ловят рыбу. И как раз на берегах Куры расположен олимпийский учебно-спортивный центр "Кюр". С ним у нашей команды связаны большие медальные ожидания. Совсем скоро сюда заедут каратисты и гребцы.

Для кого все соревнования? Ответ: для зрителей!

Вход на все турниры по билетам. Стоимость одного квитка 3 маната или 6 белорусских рублей. Пока наибольшей популярностью пользуются единоборства. Борьба, самбо, дзюдо - национальные виды для Азербайджана.

III Игры стран СНГ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57899a55-4c9f-4adf-82b2-2dab49224ee4/conversions/943c44da-2e9f-42fd-afa9-4b61848bd7ea-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57899a55-4c9f-4adf-82b2-2dab49224ee4/conversions/943c44da-2e9f-42fd-afa9-4b61848bd7ea-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57899a55-4c9f-4adf-82b2-2dab49224ee4/conversions/943c44da-2e9f-42fd-afa9-4b61848bd7ea-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/57899a55-4c9f-4adf-82b2-2dab49224ee4/conversions/943c44da-2e9f-42fd-afa9-4b61848bd7ea-xl-___webp_1920.webp 1920w

30 сентября вечером завершился турнир таеквондистов. В двух финалах был отечественный интерес. Ни Юлия Витко (та самая, которая несла флаг страны на церемонии открытия форума), ни Роман Туравинов не подвели команду. Каждый завоевал по золотой медали. Оцените, как тряслись руки у чемпионки, когда она передавала приветы и слова любви Беларуси.

Юлия Витко, чемпионка III Игр стран СНГ по таэквондо:

"Результат, к которому мы шли, мы его достигли, и я безумно этому результату рада".

Роман Туравинов, чемпион III Игр стран СНГ по таэквондо:

"Не нейтральный статус, а за Республику Беларусь, за свою страну. Я очень счастлив выступать с флагом, с гербом, с гимном. Всем спортсменам продолжать, прогрессировать, работать. И идти к своей цели с золотой медалью".

Продолжили держать высокую планку наши пловцы и добавили еще 6 наград в общую копилку. Одна из медалей была золотой. Никита Лях финишировал первым на дистанции 50 м вольным стилем.

Пловцы соревнуются в одном комплексе с волейболистами. И обратите внимание, какое единение в нашей сборной. Ребята и девчата искренне поддерживают друг друга и работают на общий результат.