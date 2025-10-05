3.69 BYN
2.99 BYN
3.51 BYN
III Игры стран СНГ: на 10-й соревновательный день Беларусь третья в медальном зачете
Автор:Редакция news.by
Победные новости из Азербайджана! Наша сборная продолжает пополнять медальную копилку.
В соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров в финале байдарок-двоек на 200 метров Эмиль Абалмасов и Георгий Ворожун финишировали первыми.
Среди молодежи в байдарке-одиночке на дистанции 500 метров золото у Ильи Филимонова. А среди юношей на той же дистанции чемпионом стал Артем Вайтешин.
В академической гребле на дистанции 1500 метров в одиночке юниор Даниил Талыко занял первое место.
В стрельбе из лука Дарья Барсукова и Иван Заикин одержали победу в смешанных командных соревнованиях.
Еще пять наград завоевали бадминтонисты - одно серебро и четыре бронзы. В медальном зачете наша сборная идет третьей - 89 наград, 22 из которых высшей пробы.