III Игры стран СНГ: на 10-й соревновательный день Беларусь третья в медальном зачете

Победные новости из Азербайджана! Наша сборная продолжает пополнять медальную копилку.

В соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров в финале байдарок-двоек на 200 метров Эмиль Абалмасов и Георгий Ворожун финишировали первыми.

Среди молодежи в байдарке-одиночке на дистанции 500 метров золото у Ильи Филимонова. А среди юношей на той же дистанции чемпионом стал Артем Вайтешин.

В академической гребле на дистанции 1500 метров в одиночке юниор Даниил Талыко занял первое место.

В стрельбе из лука Дарья Барсукова и Иван Заикин одержали победу в смешанных командных соревнованиях.