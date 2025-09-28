III Игры стран СНГ продлятся до 8 октября

Церемония открытия III Игр стран СНГ состоялась накануне вечером в Азербайджане. Торжественное шоу прошло на Гянджинском центральном городском стадионе. Теперь официально форум вплоть до 8 октября сконцентрируется исключительно на своей спортивной сути. Точками притяжения станут семь городов. На событии присутствовала и съемочная группа "Первого информационного".

Страна с древней историей, многовековыми традициями, красивой природой и яркой культурой - Азербайджан многогранен. Сюда нужно приезжать за вдохновением. И, конечно же, спортом.

Гянджа, а вместе с этим городом еще 6 населенных пунктов Азербайджана, принял эстафету от Минска. Ведь именно Беларусь была хозяйкой предыдущего форума в 2023 году. III Игры стран СНГ официально стартовали.

Шоу состоялось на Гянджинском городском стадионе, этот объект строили к мульстиспортивному старту. Вместимость трибун стадиона (площадью более 10 га) составляет свыше 15 тыс. зрителей. Все болельщики стремились занять места поскорее, чтобы ничего не пропустить.

За полтора часа организаторы показали фанатам все богатство местной культуры и пронесли сквозь основные вехи истории. Болельщики наблюдали за ярким выступлением карабахских лошадей, дрон-шоу и грандиозным фейерверком. Пронзительным стал эпизод, посвященный Великой Отечественной войне.

По всем регламентам подобных событий не обошлось без парада атлетов. По стадиону прошли делегации каждой страны-участницы. Флаг Беларуси несли тхэквондистка Юлия Витко и пловец Максим Малышко, который уже завоевал серебро форума.

После трех дней на счету белорусов уже 15 наград. В состав нашей делегации входят почти 250 атлетов, которые в совокупности выступят в 21 дисциплине.