III Игры стран СНГ: в 10-й соревновательный день борьба продолжится в 10 видах спорта

Жаркая борьба под занавес III Игр стран СНГ. В медальном зачете сборная Беларуси преследует команду Азербайджана в битве за вторую строчку сводной таблицы.



На данный момент в копилке белорусской дружины 20 золотых, 44 серебряных и еще 81 бронзовая награда. Но и сегодня есть шансы порадовать страну успехами.

В каратэ важно не только точно наносить удары и руками, и ногами. Еще у этих атлетов крепкие голосовые связки.

Мария Азарова, бронзовый призер III Игр стран СНГ по каратэ: "Если ты бьешься и где-то просто ударил и не выделил это своим поддержкой голоса, судьи не хотят реагировать на это. А когда есть дополнительный выход хороший голосом "киай" - это традиционная вещь".

На III Играх стран СНГ в каждом виде спорта есть свое возрастное ограничение. Чаще всего соревнуются юниоры. Но в каратэ, допустим, было решено заявлять основные составы сборных. И для белорусской команды старт в Азербайджане контрольный.

Впереди квалификационный турнир во Франции, чемпионат мира, а затем и сам планетарный форум в Египте. Это большая роскошь.

Алексей Водчиц, бронзовый призер III Игр стран СНГ по каратэ: "Мы живем отдельно в отеле, все спортсмены, трехразовое питание возле тела сопровождения ГАИ, тут у них полиция называется, поэтому все классно, супер, нет каких-то внешних факторов, которые отвлекают".

Каратисты свой турнир завершили. Но это не значит, что Мингечевир остается без состязаний. В это воскресенье на III Играх страны СНГ дебютируют гребцы-академики, а также каноисты и байдарочники.

Олимпийский учебно-спортивный центр «Кюр» и данный канал очень хорошо знакомы белорусам. Ровно 10 лет назад Азербайджан уже принимал I Европейские игры.

Центром притяжения тогда был город Баку, но состязания гребцов на байдарках и каноэ проходили здесь, Мингечевире. И тогда наши ребята и девчата завоевали пять наград, три золотые, две бронзовые, а в составе были все мастера: Марина Литвинчук, Маргарита Ткачева, братья Богдановичи и Роман Петрушенко. К слову, эта база была одной из основных во времена Советского Союза и даже к Олимпиаде-80 именно здесь и готовилась сборная.

Сегодня, 5 октября, финишируют турнир у боксеров. В финалах будет белорусский интерес. Максим Румянцев гарантировал себе минимум серебро в категории до 80 килограммов. Парень сразится за золото с россиянином Астемиром Караевым.