С 28 сентября белорусы станут пристально следить за успехами своих спортсменов, которые отправляются на III Игры стран СНГ. Делегация белорусских атлетов - одна из самых многочисленных с конкретной задачей: попасть в топ-3.

В августе 2023 года Азербайджан принял у Беларуси эстафету и стал тщательно готовиться к Играм, чтобы удержать высокую организационную планку, установленную нашей страной. Виды спорта на любой вкус - от игровых до прикладных, от командных до индивидуальных.

Беларусь будет представлена в 21 спортивной дисциплине, и в каждой будет стремиться к победе. Зрители в нашей стране не останутся в стороне от главного мультиспортивного форума, ведь ни одна из стран не будет ощущать на себе дискриминационные методы Международного олимпийского комитета.

Все участники Игр стран СНГ выступают под своей национальной символикой и в случае победы услышат гимн своей страны. Внимание к форуму большое.

Победители и призеры международных соревнований по пулевой стрельбе Владислав Демеш и Александра Петрова друг другу не чужие люди. Объединил их прикладной вид спорта.

Пулевая стрельба - один из тех видов спорта, которые на III Играх стран СНГ представят основные национальные сборные. Еще планируется каратэ и прыжки на батуте. Ожидают в итоговой заявке олимпийского чемпиона белоруса Ивана Литвиновича. Единственный в истории олимпийского движения двукратный обладатель золота украсит форум своим мастерством и талантом.

Для стрелка Владислава Демеша эти Игры станут третьими в биографии, то есть он не пропустил ни одного подобного форума. Но Игры, которые прошли в Беларуси, стоят особняком.

Минск и Беларусь в августе 2023 года были особенно красивы - в разных точках страны проходили соревнования в рамках спортивного мультифорума.

В Азербайджане оргкомитет решил отойти от столицы как центра спортивного события. С большего III Игры стран СНГ пройдут в городе Гянджа, который получил статус спортивной столицы Содружества Независимых Государств, а также в шести других городах страны. Дворец спорта в Гяндже был открыт в апреле 2024 года. Город с богатой архитектурой имеет много исторических, архитектурных и природных памятников. У гостей форума будет время насладиться местной красотой.

Белорусскую делегацию будет видно издалека. Форму уже подготовили и спортсменам, и тренерам, и административному персоналу, а также большой медиакоманде.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

"Мне кажется, что в МОК понимают, что они совершили большую ошибку, но они себе не могут в этом признаться. Почему Израиль или Соединенные Штаты Америки, другие страны, которые участвуют в различного рода конфликтах, допущены?"

"Спортсмены себе всегда на значимые старты ставят максимальные цели. Но в общекомандном зачете будем стараться выступить не хуже, чем мы выступили на предыдущих Играх", - отметил Сергей Ковальчук.

С 18 по 20 сентября Дворец художественной гимнастики в Минске принимал Открытый чемпионат Беларуси, который стал для наших граций контрольным стартом перед тем, как они отправятся на Игры стран СНГ в Азербайджан.

Художественная гимнастика - вид спорта, который традиционно приносит белорускам победы и в котором в каждом поколении есть яркая спортсменка.

Михаил Прокопенко, начальник управления Министерства спорта и туризма Беларуси:

"Наши юные гимнастки будут принимать участие в III Играх стран СНГ. Для них это контрольный, подводящий старт, который позволяет какие-то элементы проверить, попробовать себя. Тренерскому штабу предстоит сделать определенные коррекции для того, чтобы белоруски выступили максимально успешно".

III Игры стран СНГ в Азербайджане станут большим событием для белорусского спорта, куда мы отправляемся одной из самых многочисленных делегаций. Будут разыграны 246 комплектов медалей в 23 дисциплинах.