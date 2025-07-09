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Как Президентский спортивный клуб поддерживает юных атлетов и развивает массовый спорт в Беларуси
Президентский спортивный клуб - это авторитетная организация, которая помогла очень многим юным белорусам найти свой профессиональный путь в большом спорте. Клубу исполнилось 20 лет.
С чего начиналось, кто был идейным вдохновителем, какие есть условия получения стипендии и какие проекты реализует клуб, рассказал помощник председателя Президентского спортивного клуба Павел Егоров в "Актуальном интервью".
"Инициатива создания клуба исходила от авторитетных деятелей физической культуры, олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Они предложили создать организацию, которая будет поддерживать не только молодых спортсменов, но и ветеранское движение", - отметил Павел Егоров.
Стипендии назначаются спортсменам в возрасте до 25 лет. При их выплате немалую роль играет вид спорта. Например, олимпийские виды спорта в приоритете, но неолимпийские также поддерживаются (например, шахматы, шашки). А чтобы стать стипендиатом, нужно занять с 1-го по 8-е место на соревнованиях под эгидой Международной федерации.
Президентский спортивный клуб - это еще и про массовые проекты. На данный момент самым массовым является "Кожаный мяч".
В 2025 году в клубе запустили проект "Спорт для всех". Однако начал свою историю он в 2021 году, тогда появились мысли о том, чтобы сделать спорт доступнее, улучшать спортивную инфраструктуру. "Нами был разработан многофункциональный спортивный комплекс, который мы вместе с местными исполнительными органами монтируем и устанавливаем в различных населенных пунктах Беларуси. Важно, что мы делаем это в областях. Что касается Минска, то в столице определены 5 площадок, где проводятся физические активности. Сюда приезжают жители городов-спутников, чтобы принять участие в проекте. Это бесплатный спорт, проводимый высококвалифицированными тренерами", - подчеркнул Павел Егоров.