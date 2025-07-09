Как Президентский спортивный клуб поддерживает юных атлетов и развивает массовый спорт в Беларуси

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Президентский спортивный клуб - это авторитетная организация, которая помогла очень многим юным белорусам найти свой профессиональный путь в большом спорте. Клубу исполнилось 20 лет.

С чего начиналось, кто был идейным вдохновителем, какие есть условия получения стипендии и какие проекты реализует клуб, рассказал помощник председателя Президентского спортивного клуба Павел Егоров в "Актуальном интервью".

"Инициатива создания клуба исходила от авторитетных деятелей физической культуры, олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Они предложили создать организацию, которая будет поддерживать не только молодых спортсменов, но и ветеранское движение", - отметил Павел Егоров.

Стипендии назначаются спортсменам в возрасте до 25 лет. При их выплате немалую роль играет вид спорта. Например, олимпийские виды спорта в приоритете, но неолимпийские также поддерживаются (например, шахматы, шашки). А чтобы стать стипендиатом, нужно занять с 1-го по 8-е место на соревнованиях под эгидой Международной федерации.

Президентский спортивный клуб - это еще и про массовые проекты. На данный момент самым массовым является "Кожаный мяч".