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Хоккейная команда Президента Беларуси стала первым финалистом РХЛ
Хоккейная команда Президента Беларуси стала первым финалистом Республиканской хоккейной лиги (РХЛ), сообщает БЕЛТА.
Сегодня на льду "Олимпик-Арены" в Минске дружина главы государства в первом полуфинальном поединке победила команду Могилевской области со счетом 9:3 (4:1, 3:1, 2:1).
Сегодняшние соперники совсем недавно встречались в заключительном матче регулярного сезона, и тогда президентская команды выиграла лишь с минимальным преимуществом - 8:7. Полуфинальная игра началась с атак хозяев, и уже на 3-й минуте счет открыл лучший бомбардир турнира Андрей Костицын, забросивший свою шестую шайбу в этом сезоне. В середине первого периода отличился Николай Лукашенко, для которого это также шестая шайба. Гости, играя в численном меньшинстве, ответили голом Александра Матерухина, а незадолго до перерыва Андрей Антонов и Олег Антоненко еще дважды поразили ворота могилевчан. Меньше чем через минуту после возобновления игры Максим Парфеевец и Алексей Баранов, одним из ассистентов которого был Александр Лукашенко, увеличили преимущество до пяти шайб - 6:1. Под занавес второй трети матча после эффектной передачи Павла Волчека свой бомбардирский счет пополнил Андрей Костицын, а у гостей точный бросок нанес Матвей Винкевич - 7:2. В заключительном периоде в составе победителей отличились Алексей Шантыка и Андрей Глебов, у соперников шайбу забросил Максим Луцкий.
Лучшими игроками сегодняшней встречи признаны Андрей Костицын и Кирилл Поляков. Призы им вручил лидер команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович.
Как обычно, в перерывах хоккейного матча в "Олимпик-Арене" многочисленные болельщики увидели выступления белорусских исполнителей, приняли участие в конкурсах на ледовой площадке, а после завершения игры стали обладателями мягких игрушек от президентской команды.
Второй финалист определится сегодня после поединка хоккеистов Минской и Гродненской областей.
На первом этапе дружина главы государства победила в Минске хоккеистов Гродненской области (10:3), потом выиграла в Жлобине у команды Гомельской области (5:2), затем снова в Минске переиграла соперников из Брестской области (8:2), Витебской области (10:4), Минской области (3:2) и Могилевской области (8:7). Бомбардирскую гонку РХЛ возглавляет Андрей Костицын, у которого 18 баллов - 7 шайб и 11 результативных передач.
В финальной серии прошлого любительского турнира ледовая дружина Президента дважды обыграла хоккеистов Минской области - 5:2 и 10:8 - и в 15-й раз стала победительницей этих соревнований. По одному титулу у команд Гомельской и Минской областей.
Организаторы хоккейного любительского турнира - Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма и Минский городской исполнительный комитет.