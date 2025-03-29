Хоккейная команда Президента Беларуси стала первым финалистом РХЛ

Сегодняшние соперники совсем недавно встречались в заключительном матче регулярного сезона, и тогда президентская команды выиграла лишь с минимальным преимуществом - 8:7. Полуфинальная игра началась с атак хозяев, и уже на 3-й минуте счет открыл лучший бомбардир турнира Андрей Костицын, забросивший свою шестую шайбу в этом сезоне. В середине первого периода отличился Николай Лукашенко, для которого это также шестая шайба. Гости, играя в численном меньшинстве, ответили голом Александра Матерухина, а незадолго до перерыва Андрей Антонов и Олег Антоненко еще дважды поразили ворота могилевчан. Меньше чем через минуту после возобновления игры Максим Парфеевец и Алексей Баранов, одним из ассистентов которого был Александр Лукашенко, увеличили преимущество до пяти шайб - 6:1. Под занавес второй трети матча после эффектной передачи Павла Волчека свой бомбардирский счет пополнил Андрей Костицын, а у гостей точный бросок нанес Матвей Винкевич - 7:2. В заключительном периоде в составе победителей отличились Алексей Шантыка и Андрей Глебов, у соперников шайбу забросил Максим Луцкий.