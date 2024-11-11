Хоккейная команда Президента Беларуси выиграла четвертый матч в РХЛ

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Хоккейная команда Президента Беларуси одержала четвертую викторию в регулярном сезоне Республиканской хоккейной лиги (РХЛ), сообщает БЕЛТА.

Сегодня на льду "Олимпик-Арены" в Минске дружина главы государства победила команду Витебской области с результатом 10:4 (3:1, 5:1, 2:2).

Начало встречи прошло с преимуществом хозяев, которые открыли счет на 6-й минуте, когда после передачи Александра Лукашенко отличился лучший бомбардир турнира Андрей Костицын. Вскоре Александр Зеленко забросил вторую шайбу, потом Ярослав Демидов сократил разрыв до минимума, а затем Павел Волчек подвел итог первого периода - 3:1. Сразу после перерыва Александр Лукашенко отдал эффектный пас на Ярослава Чуприса, который увеличил преимущество президентской команды до трех шайб. Не прошло и двух минут, как Чуприс уже после паса Костицына отличился еще раз, а ко второму перерыву оформил хет-трик. В составе хозяев Павел Волчек забросил свою вторую шайбу, также ворота витебчан поразил Максим Парфеевец. Гости ответили голом Олега Полякевича. В заключительной трети матча соперники по два раза поразили ворота друг друга: у победителей отличились Константин Дурнов и Николай Лукашенко, у гостей - Андрей Кравченко и Игорь Коваленя.

Лучшими игроками сегодняшнего матча признаны Ярослав Чуприс и Виталий Кирющенков. Призы им вручил председатель Белорусской федерации хоккея Александр Богданович.

По традиции в перерывах хоккейного матча многочисленные болельщики увидели эффектные музыкальные номера, приняли участие в конкурсах на ледовой площадке, а после завершения игры стали обладателями мягких игрушек от президентской команды.

В первом туре ледовая дружина главы государства победила в Минске хоккеистов Гродненской области (10:3), потом выиграла в Жлобине у команды Гомельской области (5:2), а затем снова в Минске переиграла соперников из Брестской области (8:2). После четырех проведенных встреч в активе президентской команды 8 очков из 8 возможных. Бомбардирскую гонку возглавляет Андрей Костицын, у которого 14 баллов - 4 гола и 10 результативных передач.

В финальной серии прошлого любительского турнира ледовая дружина Президента дважды обыграла хоккеистов Минской области - 5:2 и 10:8 и в 15-й раз стала победительницей этих соревнований. По одному титулу у команд Гомельской и Минской областей.