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Хоккейная команда Президента Беларуси выиграла шестой поединок в РХЛ
Хоккейная команда Президента Беларуси выиграла шестой поединок в регулярном сезоне Республиканской хоккейной лиги (РХЛ), пишет БЕЛТА.
Сегодня на льду "Олимпик-Арены" в Минске дружина главы государства победила команду Могилевской области с результатом 8:7 (4:2, 3:1, 1:4).
Заключительный матч первого этапа лидеры турнира начали в своем фирменном атакующем стиле и сразу захватили инициативу. Не прошло и пяти минут, как Алексей Шантыка после точных передач Николая Лукашенко и Максима Парфеевца открыл счет, потом Андрей Антонов удвоил преимущество хозяев, а затем Шантыка забросил свою вторую шайбу. После этого могилевчане стали действовать активнее и вскоре Никита Сомов отыграл один гол, но тут же свою пятую шайбу в этом турнире забросил его лучший бомбардир Андрей Костицын, ассистентами которого были Александр Лукашенко и Андрей Башко. Перед самым перерывом Леонид Ольховский во второй раз поразил ворота президентской дружины. В начале второго периода его товарищ по команде Сергей Зубарев сократил разрыв до минимума, однако сразу же дважды подряд отличился Павел Волчек, а потом его успех поддержал Максим Парфеевец, сделав счет 7:3 в пользу хозяев. В заключительной трети матча могилевчане бросились в погоню и за три минуты до финальной сирены вплотную подобрались к соперникам. В составе гостей еще две шайбы забросил Никита Сомов, еще по голу в свой актив записали Матвей Винкевич и Андрей Савченко, но все же догнать лидера им не удалось. Победители ответили точным броском Олега Антоненко - 8:7.
Лучшими игроками сегодняшней встречи признаны Максим Парфеевец и Никита Сомов. Призы им вручила серебряный медалист Олимпийских игр, многократный призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике Инна Жукова.
По давно сложившейся традиции в перерывах хоккейного матча в "Олимпик-Арене" многочисленные болельщики увидели выступления белорусских исполнителей, приняли участие в конкурсах на ледовой площадке, а после завершения игры стали обладателями мягких игрушек от президентской команды.
В первом туре дружина главы государства победила в Минске хоккеистов Гродненской области (10:3), потом выиграла в Жлобине у команды Гомельской области (5:2), затем снова в Минске переиграла соперников из Брестской области (8:2), Витебской области (10:4) и Минской области (3:2). После шести проведенных встреч у президентской команды 12 очков из 12 возможных. Бомбардирскую гонку возглавляет Андрей Костицын, у которого 16 баллов - 5 шайб и 11 результативных передач.
В финальной серии прошлого любительского турнира ледовая дружина Президента дважды обыграла хоккеистов Минской области - 5:2 и 10:8 - и в 15-й раз стала победительницей этих соревнований. По одному титулу у команд Гомельской и Минской областей.
Организаторы хоккейного любительского турнира - Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма и Минский городской исполнительный комитет.