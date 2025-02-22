Хоккейная команда Президента Беларуси выиграла шестой поединок в РХЛ

Заключительный матч первого этапа лидеры турнира начали в своем фирменном атакующем стиле и сразу захватили инициативу. Не прошло и пяти минут, как Алексей Шантыка после точных передач Николая Лукашенко и Максима Парфеевца открыл счет, потом Андрей Антонов удвоил преимущество хозяев, а затем Шантыка забросил свою вторую шайбу. После этого могилевчане стали действовать активнее и вскоре Никита Сомов отыграл один гол, но тут же свою пятую шайбу в этом турнире забросил его лучший бомбардир Андрей Костицын, ассистентами которого были Александр Лукашенко и Андрей Башко. Перед самым перерывом Леонид Ольховский во второй раз поразил ворота президентской дружины. В начале второго периода его товарищ по команде Сергей Зубарев сократил разрыв до минимума, однако сразу же дважды подряд отличился Павел Волчек, а потом его успех поддержал Максим Парфеевец, сделав счет 7:3 в пользу хозяев. В заключительной трети матча могилевчане бросились в погоню и за три минуты до финальной сирены вплотную подобрались к соперникам. В составе гостей еще две шайбы забросил Никита Сомов, еще по голу в свой актив записали Матвей Винкевич и Андрей Савченко, но все же догнать лидера им не удалось. Победители ответили точным броском Олега Антоненко - 8:7.