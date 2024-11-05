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Хоккейная команда Президента одержала вторую победу в новом сезоне РХЛ
Хоккейная команда Президента Беларуси одержала вторую победу в новом сезоне Республиканской хоккейной лиги (РХЛ), сообщает БЕЛТА.
30 ноября на площадке Ледового дворца в Жлобине дружина главы государства обыграла команду Гомельской области с результатом 5:2 (4:0, 0:1, 1:1).
Сегодняшняя встреча началась с атак гостей и на 6-й минуте Артем Антоненко поразил ворота гомельчан. Еще через три минуты Андрей Михалев забросил вторую шайбу, потом отличился Павел Волчек, а затем Артем Антоненко оформил свой голевой дубль. После перерыва хозяева заиграли активнее и Руслан Андрейчиков сумел сократить разрыв в счете. В третьем периоде команды обменялись голами. Сначала свою вторую шайбу забросил Павел Волчек, а потом Дмитрий Герасимчук установил окончательный результат встречи - 5:2 в пользу гостей.
Лучшими игроками сегодняшнего матча признаны голкиперы Игорь Брикун (команда Президента) и Владислав Точилкин (Гомельская область). В стартовом матче нового сезона команда главы государства победила соперников из Гродненской области с результатом 10:3.
В финальной серии прошлого любительского турнира ледовая дружина Президента дважды обыграла хоккеистов Минской области - 5:2 и 10:8 и в 15-й раз стала победительницей этих соревнований. По одному титулу у команд Гомельской и Минской областей.
Организаторы хоккейного любительского турнира - Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма и Минский городской исполнительный комитет.
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