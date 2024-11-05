Хоккейная команда Президента одержала вторую победу в новом сезоне РХЛ

Сегодняшняя встреча началась с атак гостей и на 6-й минуте Артем Антоненко поразил ворота гомельчан. Еще через три минуты Андрей Михалев забросил вторую шайбу, потом отличился Павел Волчек, а затем Артем Антоненко оформил свой голевой дубль. После перерыва хозяева заиграли активнее и Руслан Андрейчиков сумел сократить разрыв в счете. В третьем периоде команды обменялись голами. Сначала свою вторую шайбу забросил Павел Волчек, а потом Дмитрий Герасимчук установил окончательный результат встречи - 5:2 в пользу гостей.