Красочная церемония открытия III Игр стран СНГ прошла в Гяндже

Международный олимпийский комитет сдается под натиском справедливости и уже вернул флаг и гимн спортсменам-паралимпийцам из Беларуси и России. Еще одним импульсом здравого смысла на верхушке олимпизма становятся Игры стран СНГ, которые в эти дни проходят в третий раз в истории, и в турбулентном для спорта современном мире вновь остаются важным маяком. Вслед за Беларусью этот фестиваль спорта принимает Азербайджан.

Никакой дискриминации по расовому признаку, а флаг и гимн - совершенно любых стран. Одной из внушительных делегаций, представленной на форуме в Азербайджане, будет команда Республики Беларусь, которая 28 сентября принимала участие в торжественной церемонии открытия.

К городскому стадиону, который накануне открыл глава государства Азербайджана, в этот день вели все дороги. Гянджа - один из крупнейших городов страны и центральный кластер, который принимает ряд заметных спортивных состязаний.

Наших красавцев было видно издалека. Первыми на арену церемонии открытия прибыли сразу после соревнований наши пловцы, которые завоевали сегодня россыпь медалей. Среди них и знаменосец Максим Малышко.

Максим Малышко, знаменосец команды Беларуси на III Играх стран СНГ:

"Первый раз у меня такой опыт на таких соревнованиях, что-то нести, что-то открывать. Волнение есть немножко, но я думаю, нормально все".

За пару часов до этих эмоций наши пловцы сражались в бассейне и завоевали медали. Плеяда талантливых и трудолюбивых пловцов показала уровень плавания Беларуси. Один из руководителей команды накануне знал, о чем говорил.

Георгий Лебедев, руководитель делегации Беларуси по плаванию:

"В принципе, мы готовы бороться. Готовы бороться за призовые места. Главный наш конкурент - это спортсмены сборной России, как всегда. В общем, настрой боевой, готовы показать лучшие результаты. И быть на высоте".

Первыми после того, как подняли над ареной национальный флаг Азербайджана, вышла наша белорусская делегация. Под аплодисменты всех трибун и главы государства Азербайджан наши ребята гордо открыли парад стран, которые, как в Беларуси два года тому назад, вышли за просторы СНГ. Например, здесь принимают участие гости и спортсмены из Кубы, Омана, Турции, Кувейта и других стран.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал старт Играм стран СНГ, и для гостей стадиона в Гяндже началось яркое шоу, которое подчеркивало гостеприимность Азербайджана, его самобытность и спортивность. В этом мы уж точно похожи.

Торжественная церемония подчеркнула особенный колорит страны Азербайджан.

Посмотреть в миниатюрном варианте на Дворец спорта в Гяндже, который был открыт чуть более года тому назад, можно на макете. А потом лицезреть его в том виде, который создали архитекторы. Важный представитель спортивной инфраструктуры III Игр стран СНГ, ведь мы здесь будем представлены в тех видах, в которых имеем полное право рассчитывать на медали. В кулуарах арены будто музей спорта высших достижений в несколько древнеримском стиле, как совершенного проявления искусства. Спорт во все времена был искусством работы над собой.

О том, что это большой международный форум, говорят надписи, которые здесь повсюду на трех языках. Понятно, английский, такое международное общение, национальный -азербайджанский, но и на языке, который понятен многим странам, выступающим здесь, на русском. Победа в каждом сердце. Вот именно такого искреннего выступления, отношения к своей профессии мы нашим спортсменам здесь и желаем.

Город Гянджа в Азербайджане - это один из главных кластеров, в котором проходят соревнования III Игр стран СНГ. И Дворец спорта каким-то удивительным образом совмещает волейбольную площадку и плавательный бассейн который находится в 4-5 метрах от нее.

Марьям выступает за Азербайджан, мама у нее из Беларуси. Вместе с подругой по команде Азербайджана - Властилиной - особенно трепетно ждет именно домашний форум.

Властилина Хасьянова, спортсменка команды Азербайджана по плаванию:

"Спортсмены из Беларуси плавают очень быстро и сильно, потому что они высокие. И я знаю, что у них тренировки тоже сильные. Я считаю, что они сильные спортсмены".

Марьям Джавадова, спортсменка команды Азербайджана по плаванию:

"В этом городе развесили плакаты почти по всем местам, где только можно, чтобы люди знали и пришли на соревнования. У меня здесь брелки из Сербии и из Монтенегро. Они очень шумные, поэтому меня все называют колокольчиком".