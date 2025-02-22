Кубок сильнейших в Раубичах. Расскажем, сколько медалей в копилке белорусов и какие гонки ждем

Один из брендов Беларуси - организовать любой форум так, чтобы он запомнился каждому, и еще раз показать открытость Беларуси всему миру.

Раубичи в эти дни стали настоящим эпицентром спортивных побед и образцом проведения соревнований высокого уровня. Кубок сильнейших - это красивый биатлон и борьба именитых спортсменов. А еще отметим сегодняшнюю смешанную эстафету, где в составе сборной Беларуси уроженцы разных регионов: Витебской, Могилевской и Минской областей. И это говорит о том, что у нас везде есть условия для развития.

Праздник спорта, который объединяет

Смешанная эстафета собрала всех сильнейших калибра олимпийских призеров всех медальных достоинств и чемпионов мира. И это главный старт сезона.

Т.е. все созвездие: Резцова, Латыпов, Смольские, Сола, Бабиков, Логинов. Что не фамилия, то удивительная и неповторимая биография.

У кого нервы крепче и выкованы из стали, мы узнали на заключительном рубеже. Белорус Смольский и россиянин Серохвостов подошли синхронно к стрельбищу. Невероятная спортивная драма, где решалась судьба бронзы. Трибуны затаили дыхание. И свой высочайший уровень показал именно наш спортсмен. Настоящий лидер и капитан.

В тройке лучших квартетов мы заслужили свое место: Смольские, Сола и открытие первенства - Авсеенко. Ценой большого труда на сборах, тренировках и самих соревнованиях. Ведь биатлонисты совершенно точно понимают, что перед ними огромная ответственность.

Динара Смольская, олимпийская чемпионка по биатлону - 2018:

"Мне кажется, что у нас вообще в стране любят спорт, потому что и глава государства очень много уделяет внимания спорту. Это заинтересовывает. И мне радостно, когда дети маленькие говорят, что благодаря нам они хотят попробовать встать на лыжи, интересуются, где это можно сделать. Но это прямо цепляет".

Сейчас это удивительно говорить, но Раубичи держат высокую марку уже более полувека.

"Мы болеем за всех! Это была наша мечта, мы приехали просто поддержать и Беларусь, и Россию. Мы любим биатлон", - поделилась эмоциями болельщица.

У каждого зрителя своя история. Но общее то, что все искренне любят биатлон, отдают свои эмоции тем, за кого они действительно болеют и кому сопереживают. В этом и есть народное единство. Тем более что наши звезды биатлона - достойные примеры, как надо трудиться, быть честным по отношению к своему делу и преданным своей родной стране.

И эту марку здесь держат со времен чемпионата мира 1974-го, когда более сотни тысяч зрителей наполняли территорию комплекса. Рекорд не побит до сих пор во всем мире, хотя, вы видите, мы очень-очень стараемся.

Александр Тихонов - уроженец уральских мест, но последние 15 лет живет в Минске, поскольку проникся нашей страной. Именно в том легендарном 1974-м он стал в Раубичах чемпионом мира в эстафете.

Александр Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону:

"Этой культуре бытия может позавидовать сегодня любая страна. Я объехал полмира. Обратите внимание, продукты питания, чистота, спокойствие".

"Комплекс "Раубичи" хорош тем, наверное, что он создает такие условия со своей ветреной обстановкой, требует хорошего проявления своего спортивного стрелкового мастерства", - отметил Павел Ростовцев, вице-президент Союза биатлонистов России.

Кубок сильнейших спортсменов уже навсегда вошел в историю Раубичей и спустя годы наверняка станет частью классной музейной экспозиции, которую открыли как раз к этому форуму. Но у каждого есть шанс прикоснуться к большому празднику.