Движение в Олимпийском. Томас Бах освобождает пост, и впервые во главе МОК становится женщина Кирсти Ковентри. Станет ли она самостоятельной в принятии решений либо, как Томас Бах, будто политический поплавок, будет путаться в комментариях, искать бредовые оправдания глупой изоляции белорусов и россиян и в результате бесславно покинет свой пост. Немец проявил себя как марионетка, несмотря на блистательную спортивную карьеру в молодости. Ковентри - также титулованная спортсменка, с олимпийским золотом в плавании.

Лицемер Томас Бах на дорожку, высланную скатертью, решил вновь показать себя не самым талантливым дипломатом. Слова "не самым талантливым" - исключительно используем из уважения к возрасту. Далее выдержки из прямой речи.

"Это политика, и мы здесь ни при чем. Мы будем сохранять политический нейтралитет. Сегодня у МОК нет причин каким-либо образом предпринимать какие-либо действия или вмешиваться в диалог США и России" - рассказал Томас Бах, глава МОК (2013-2025 гг.).

То есть Бах сам ввел тренд на "спорт - равно политика», а потом сам, поддавшись веяниям времени, заигрался в политические шахматные партии. Зато теперь он точно знает, что такое шахматный термин "цугцванг" - любое действие приближает тебя к неминуемому концу. Вот один из гвоздей в эту крышку.

Накануне по итогам 144-го конгресса МОК, который проходил в Греции, было объявлено имя нового главы Международного Олимпийского комитета. Впервые это будет женщина. Олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве Кирсти Ковентри. Здесь есть масса нюансов, но как минимум - с Бахом мы, наконец, простимся.

Бах же успел запустить репрессивную машину. Недавний пример. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике из России Виктория Листунова сообщила, что ей не одобрили нейтральный статус из-за открытки с поздравлением с Днем Победы. Если это не нацизм, то что?

Что же касается Кирсти Ковентри - это большое имя в мировом спорте, а в своей стране - живая легенда. Плюс она побеждала в плавании, а это каждодневная пахота. Когда человек при труде, ему нет времени думать о чем-то деструктивном. Плюс в истории Зимбабве нет более титулованной спортсменки. Ковентри несла флаг своей страны на церемонии Олимпиады 12-го и 16-го года. И кстати есть еще важный нюанс.

Ковентри только в июле вступает в должность руководителя Международного олимпийского комитета. Большой плюс, что не выбрали якобы фаворита гонки британца Себастьяна Коу, который ненавидел все русское. Ковентри в высказываниях всегда была сдержана. И кстати, с этим назначением ее поздравили президенты Беларуси и России.