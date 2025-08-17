Мария Мартынова стала золотым призером на Кубке России по пулевой стрельбе

Белорусская спортсменка Мария Мартынова выиграла золотую медаль на Кубке России по пулевой стрельбе, который проходит в Игнатово (Россия). Об этом проинформировала БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу РЦОП по стрелковым видам спорта.

Белоруска показала лучший результат в женском финале в стрельбе из малокалиберной винтовки из положения лежа. Кроме того, Мартынова в дуэте с Александром Качевским заняли пятое место в соревнованиях смешанных пар. Сам Качевский стал бронзовым призером в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений. Также третье место на Кубке России занял наш Юрий Долгополов (пистолет, 45+).