Медали и яркие эмоции подарили болельщикам белорусские спортсмены на III Играх стран СНГ
Автор:Редакция news.by
В Азербайджане продолжается важный для белорусского спорта форум - III Игры стран СНГ, которые уже подарили нашим болельщикам ряд больших достижений и массу эмоций.
3 октября наши спортсмены, которые идут в тройке общего зачета, вновь в борьбе за награды состязаний. Блестящее выступление сборной по прыжкам на батуте и 2 награды наивысшего достоинства в борьбе.
Анна Эйсмонт и Андрей Козлов с места событий в нашем эфире передадут все эмоции (подробности в видео).