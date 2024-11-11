Медали, препятствия и победители - какие итоги в спорте Беларуси можно подвести в конце 2024 года

2024 год показал, что спорт стал элементом политических манипуляций и средством лоббирования своих интересов. Но есть страны, которые гнут свою линию и продолжают оставаться на стороне правды и честного спорта. Беларусь одна из них.

С этим совершенно точно согласен спортивный обозреватель Андрей Козлов, который весь год держал руку на пульсе мировой повестки в рубрике "Неспортивное поведение".

В этом году впервые словил себя на мысли, что если бы знал в детстве, в каком ключе буду делать сюжеты о спорте, то, может, даже и не пошел бы в спортивную журналистику. Примеров по своей сути два. Первый - это лицемерие ряда чиновников в некоторых мировых спортивных структурах, которые почему-то подумали, что они вольны решать судьбы людей. И главное - могут вычеркивать того или иного атлета (отмечу - всегда фаворита) лишь по национальному признаку. Если это не нацизм, то что тогда.

Вторая причина моего разочарования - это люди спорта, которыми я восхищался в детстве. Есть пара примеров, когда я слушал высказывания человека и понимал, что лучше бы он молчал всегда.

Вдохновение остается искать в Беларуси, в которой очень много делается для спорта, в наших спортсменах. Я восхищаюсь, когда вижу успехи витебских ребят Алексея Протаса в НХЛ и гандболиста Никиты Вайлупова в Лиге чемпионов, либо биатлонные победы Антона Смольского из Копыльского района, или феноменальный прогресс минчанки Марии Гнедчик в пятиборье. И примеров еще много.

А теперь вспомним препятствия, через которые пришлось пройти белорусским спортсменам.

Заокеанские приключения белорусов в Национальной хоккейной лиге сродни классному сериалу. Может быть, вы не обращали внимания, но нынешнее поколение белорусских нхловцев - ровесники буйного строительства хоккейной инфраструктуры нашей страны. Ледовые дворцы стали появляться в регионах Беларуси, а таланты спустя время стали расти как грибы после дождя.

И вот люди услышали имена: Егор Шарангович, Алексей Протас, Владислав Колячонок, Илья Соловьев. На подходе целый ряд талантливых белорусов - как второй номер драфта Левшунов либо Сидоров и Протас-младший.

И наконец, историческое событие - в этом сезоне в НХЛ появился первый белорус, который занял место в воротах. Алексей Колосов в детстве нарисовал гуашью логотип клуба "Филадельфия Флайерз", а в 2024-м спустя время после драфта летчиками занял место в рамке ворот и не подкачал.

Хоккей - это вообще наша безусловная гордость. Ведь внутренний чемпионат - Экстралига и Кубок Президента - феноменальная история в плане ажиотажа. Сезон 2023-2024 охватил всю страну. А победили вновь хоккеисты жлобинского "Металлурга".

Вспомним и про Марию Гнедчик в пятиборье, которая так символично восхитила своими результатами, когда о завершении карьеры объявила наша Анастасия Прокопенко - призер Олимпиады в Пекине. Смена поколений, но не большого спортивного мастерства.

Биатлон укрепляется как народный вид спорта даже в изоляционную эпоху. А наши звезды, как Антон и Динара Смольские, Анна Сола и Дмитрий Лазовский, стали ролевыми моделями для детей, которые занимаются биатлоном, а таких в Беларуси немало. Ведь каждый регион Белорусская федерация биатлона старается подтянуть за лидерами, и в каждом есть таланты.

А вот взрослые атлеты в этом году были на виду. Антон Смольский в блестящем стиле на характере выиграл общий зачет Кубка Содружества.

Стоит отметить и заслуги атлетов, которые смогли добраться до олимпийского Парижа. Медали Евгения Тихонцова в тяжелой атлетике и Евгения Золотого в академической гребле.

Вновь восхитила белорусская школа батута! Главный тренер Ольга Власова подвела Ивана Литвиновича и Виолетту Бордиловскую в самый нужный момент. Литвинович вторую Олимпиаду кряду взлетел на наивысшую ступень пьедестала, а Бордиловская стала первой белоруской в истории с медалью батутного олимпийского турнира.

А теперь о футболе. Этот вид спорта номер один нам слегка, но все же задолжал. Хотя выход в элитную групповую стадию Еврокубка в исполнении минского "Динамо" или борьба до последнего тура Лиги наций в исполнении национальной сборной тоже заметные события. Но в этом спорте всегда хочется большего. "Динамо", кстати, снова, чемпион. И мы их поздравляем.

Пляжные футболисты вновь были в мировом топе и стали лучшей командой страны по итогам года на церемонии Национального олимпийского комитета. Теннисистка Арина Соболенко, первый номер мирового рейтинга - лучшая спортсменка страны наравне с батутисткой Виолеттой Бордиловской.

Беларусь принимала соревнования высочайшего уровня, отправляла свою делегацию на всевозможные старты, например, на Игры стран БРИКС, где завоевала второе место в общем зачете.

И в таком потоке информации, желании быть первым на подиуме любых стартов, постоянном спортивном росте наши спортсмены не забывали о самых близких. Делились с нами приятными моментами, создавали семьи, растили детей.