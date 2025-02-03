Могилев принял эстафету состязаний юных легкоатлетов "300 талантов для Королевы"

Могилев принял эстафету республиканского легкоатлетического мероприятия "300 талантов для Королевы", который проходит, в том числе, под патронажем Президентского спортивного клуба.

Участники - свыше 500 юных белорусов, которые прошли отборы в своих школах. В программе отборочного тура - эстафета, метание мяча, барьерный бег и не только.

Дмитрий Сивов, старший тренер национальной команды Беларусь по легкой атлетике по Могилевской области:

"Будет по итогам третьего тура сформирована команда 42 спортсмена, которые поедут и представят Могилевскую область в городе Минске на финальных соревнованиях".

Отбор перспективных ребят для спортивных школ - главная идея проекта.