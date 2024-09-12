На ЧМ по пожарно-спасательному спорту белорусы установили мировой и два национальных рекорда

На неделе с 9 по 15 сентября для белорусов приходили сплошь победные новости из Китая. Наши спортсмены - серебряные призеры мирового первенства среди спасателей! В Харбине определились победители XIX чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту среди мужчин и X - среди женщин. В этом году - борьба за лидерство развернулась между мужскими командами из 11стран. Женских сборных было на 4 меньше. Соревновались в спортсмены в четырех дисциплинах: двух индивидуальных и двух командных.

Беларусь и Россия из года в год фавориты этой гонки. Это и неудивительно - спортсмены двух братских стран чаще остальных поднимаются на пьедестал. На чемпионате белорусы установили один мировой и два национальных рекорда и привезли домой 9 комплектов медалей и кубки. О том, как проходили соревнования, рассказала Виктория Радевич.

Чемпионат с огоньком

Харбин считается русским городом на северо-востоке Китая. Его еще называют "восточной Москвой". В конце XIX века был построен поселенцами из России как станция на Китайско-Восточной железной дороге. Обычно туристы съезжаются сюда зимой - на один из крупнейших в мире фестивалей ледяных скульптур. А в этот году Харбин собрал зрителей, чтобы увидеть жаркие состязания спасателей со всей планеты.

Спортивный стадион Харбинского коммерческого университета на неделю стал сердцем мирового чемпионата по пожарно-спасательному спорту. Именно здесь собрались лучшие из лучших спасателей, чтобы в индивидуальных и командных испытаниях сразиться за звание самого быстрого, ловкого и сильного. Прежде чем сюда попасть, все участники прошли жестких отбор в своих странах.

Дисциплина первого дня - подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни. Мужчинам нужно было взобраться на четвертый этаж, девушкам на второй. Сперва прошли предварительные забеги, в которых от команды были отобраны 6 лучших из 8.

Николай Васильченко, старший тренер мужской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту:

"Технически сложный вид. Сложность заключается в том, что спортсмену необходимо бежать по горизонтали и вверх. Дальше - технические моменты, связанные с работой с лестницей. Все выполняется на большой скорости".

Подняться на последний этаж башни быстрее, чем за 13 секунд, крайне сложно. Но белорус Никита Уколов сделал невозможное: со второго раза он пробежал по штурмовке за 12,47 секунды. Это новый мировой рекорд! Предыдущий результат - на 0,09 больше - принадлежал россиянину, его никто не мог побить 12 лет.

Интрига, кто станет чемпионом мира в дисциплине "подъем по штурмовой лестнице", по традиции была раскрыта во время официального открытия мирового первенства. В красочном оформлении стадиона забеги выглядят куда эффектнее.

Чем ближе финал чемпионата, тем больше напряжения на стадионе. В этом году всех особенно удивила своими показателями мужская сборная Китая. Как участники они присоединились к мировому первенству лишь в прошлом году.

По словам судьи-информатора чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту Дениса Крюка, в пожарно-спасательном спорте появляются новые страны. Например, присоединился Вьетнам. "В основном спортсмены из стран, которые не участвуют, приезжают на ЧМ для того, чтобы почерпнуть основные элементы, правила и создать подобные сборные в своих странах", - сказал Денис Крюк. Он пояснил, что на белорусскую команду обращено особое внимание, потому что это лидеры мирового пожарно-спасательного спорта.

Эмоционально непростым для спортсменов оказалось прохождение пожарной эстафеты, в ней 4 этапа. У замыкающего самая ответственная задача - на финише потушить возгорание. Спортсмены стараются показать самое минимальное время, поэтому им не всегда удается заметить, сбит огонь полностью или нет. Как, например, это случилось у белорусской женской сборной.

Александр Клитончик, заместитель главного судьи по судейству ЧМ по пожарно-спасательному спорту:

"Были спорные моменты, которые пришлось на этом чемпионате выяснять. Были протесты технического характера. Например, не срабатывала электроника. Искали варианты, почему она не срабатывала. Были протесты судейского вида именно от китайской команды, когда вовремя не был произведен поджог противня горючей жидкости. Мы опять рассматривали этот вопрос, и китайской команде была дана перебежка".

Накал страстей разгорелся в заключительный день первенства. Спортсмены соревновались в дисциплине "боевое развертывание". Оно больше всех приносит баллы в копилку сборных, а значит здесь важнее всего получить золото. Задача - собрать пожарные рукава в линию, забрать воду из резервуара и на финише залить ее в мишени.

Не обошлось без спорных моментов. Из-за технических неполадок с приходом темноты, по решению главного судьи, мужским командам пришлось повторить забег. Несмотря на задержку во времени и общую усталость, мужская сборная Беларуси показала один из своих лучших результатов.

Антон Тарасевич, участник мужской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту:

"На чемпионате мира на стадионе каждый день звучал гимн Беларуси. Я этим очень горжусь. Мы показываем сильные результаты, и в честь нас звучит гимн".