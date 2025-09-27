3.64 BYN
Настрой боевой. III Игр стран СНГ стартуют в Азербайджане
Сутки остаются до церемонии открытия III Игр стран СНГ в Азербайджане. Белорусы уже проявили себя на мультиспортивном форуме - мастера малой ракетки в командном турнире принесли нашей стране бронзу.
На III Играх стран СНГ Беларусь будет представлена в тех видах, в которых имеем полное право рассчитывать на медали. Беларусь два года тому назад установила очень высокую планку и намерена ее удержать (подробности в видео).
Официальная церемония открытия турнира, который пройдет в третий раз в истории и будет включать соревнования по 23 видам спорта, состоится в воскресенье, но состязания уже начались - первыми в борьбу за награды мультиспортивного форума вступили представители настольного тенниса. Они и положили первую медаль в копилку белорусов: в полуфинале женского турнира Яна Жадько и Анна Смирнова уступили хозяйкам турнира и взяли бронзу.