Настрой боевой. III Игр стран СНГ стартуют в Азербайджане

Официальная церемония открытия турнира, который пройдет в третий раз в истории и будет включать соревнования по 23 видам спорта, состоится в воскресенье, но состязания уже начались - первыми в борьбу за награды мультиспортивного форума вступили представители настольного тенниса. Они и положили первую медаль в копилку белорусов: в полуфинале женского турнира Яна Жадько и Анна Смирнова уступили хозяйкам турнира и взяли бронзу.