Томас Бах освобождает пост и впервые во главе МОК становится женщина Кирсти Ковентри.

Станет ли она самостоятельной в принятии решений, либо как Томас Бах будет отрабатывать политический заказ - покажет время. Но хотелось бы верить…

Ковентри также титулованная спортсменка с олимпийским золотом в плавании. Она уже выступила против отстранения стран от Олимпийских игр из-за военных конфликтов.

Олимпийская классика

Для корреспондента "Первого информационного" Андрея Козлова день Великой Победы, 9 Мая, - главный праздник в году. Мы живем в настолько прекрасное время, что этот комфорт в умах некоторых людей иногда запускают странные мысли.

Но суть сегодня в следующем. Репрессивная машина немца Томаса Баха в Международном олимпийском комитете достигла запредельного безумия. И вот пример. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике из России Виктория Листунова, спортсменка, комсомолка и красавица, сообщила, что ей не одобрили нейтральный статус из-за открытки в социальных сетях с поздравлением с Днем Победы.

Давайте еще раз. Девочке из России закрыли честный доступ на соревнования из-за того, что она искренне поздравила соотечественников с Великим праздником Победы. Значит, дело нацизма живет.

Антон Анисимов, тележурналист из России, прекрасно понимает священность для нас такой даты, как 9 Мая.

"80-й год, когда никто не поехал на Олимпийские игры. Томас Бах взял, поехал на Олимпийские игры, завоевал свое золото, а сейчас он все просто делает наоборот", - отметил Максим Недосеков, бронзовый призер Олимпийских игр - 2020 по прыжкам в высоту.

Томас Бах не ушел просто так, тем более де-юре он освободит свое кресло для избранной на этой неделе Кирсти Ковентри лишь на экваторе лета. Наверняка еще успеет что-нибудь сделать.

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Обратите внимание, Бах собственноручно создал термин "спорт равно политика" и сам же говорит об обратном. Когда его слушаешь, то возникает чувство неловкости. Как, кстати, вот-вот возникнет оно и у Международной федерации хоккея. Какая лицемерная изоляция, если свой матч, который будет носить дружеский характер, сыграют игроки Континентальной хоккейной лиги и Национальной хоккейной лиги. Господа Путин и Трамп такую идею уже озвучили.

Антон Анисимов, тележурналист (Россия):

"Т.е. был бы на месте Ковентри кто-то другой, да, скорее всего, было бы то же самое. Тоже сидели и смотрели, что будет происходить в больших кабинетах и прямо сейчас на фронте".

Что же касается Кирсти Ковентри. Это большое имя в мировом спорте. А в своей стране так и живая легенда. Плюс она побеждала в плавании, а это каждодневная пахота. Когда человек при труде, ему нет времени думать о чем-то деструктивном. Плюс в истории Зимбабве нет более титулованной спортсменки. Ковентри несла флаг своей страны на церемонии Олимпиады 2012 и 2016 гг. И, кстати, есть еще один важный нюанс.

Максим Недосеков, бронзовый призер Олимпийских игр - 2020 по прыжкам в высоту:

"Так как это министр спорта Зимбабве, наш Президент Александр Григорьевич хорошо общается с президентом Зимбабве, надеюсь, что, может, будут какие-то подвижки".

Ковентри только в июле вступает в должность руководителя Международного олимпийского комитета. Кстати, выборы прошли на тоненького, мы были близки ко второму туру. Но большой плюс, что не выбрали якобы фаворита гонки британца Себастьяна Коу, который ненавидел все русское. Ковентри в высказываниях всегда была сдержанна. И, кстати, с этим назначением ее поздравили президенты Беларуси и России.

Антон Анисимов, тележурналист (Россия):

"Наши президенты, во-первых, люди опытные, во-вторых, люди вежливые, в-третьих, настоящие мужчины, со всеми открыты, готовы к диалогу. Александр Григорьевич Лукашенко и Владимир Владимирович Путин готовы к диалогу абсолютно со всеми. Они не раз это говорили. Президенты поздравили. Это абсолютно нормальные вещи, нормальные вещи для нас. Для них-то это может быть какая-то дикость, потому что они же привыкли бросаться, хлопать дверями, пытаться изолировать, не разговаривать, хамить. Это не в наших правилах".

Но вот во всем этом возникает один единственный вопрос. А почему вообще пострадали мы, белорусы, наши спортсмены, наши блестящие команды? В чем причина? Ее просто нет. Есть только амбиции группы людей на мировой спортивной верхушке, жажда власти и отсутствие свободы принятия решений.