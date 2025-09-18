План тренировок, семья и аудиокниги: как выглядит день олимпийского призера Антона Смольского

Фото: НОК Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/18c3c0db-4823-4cc9-a0c1-e8a5a3c57d70/conversions/c39ed161-a1e3-4fe9-9e9f-b070f00c6343-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/18c3c0db-4823-4cc9-a0c1-e8a5a3c57d70/conversions/c39ed161-a1e3-4fe9-9e9f-b070f00c6343-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/18c3c0db-4823-4cc9-a0c1-e8a5a3c57d70/conversions/c39ed161-a1e3-4fe9-9e9f-b070f00c6343-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/18c3c0db-4823-4cc9-a0c1-e8a5a3c57d70/conversions/c39ed161-a1e3-4fe9-9e9f-b070f00c6343-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: НОК Беларуси

Антона Смольского сегодня можно считать спортивным брендом современной Беларуси. Еще в стабильные олимпийские времена он успел завоевать серебро Олимпийских игр по биатлону.

В 2022 году в Пекине он стал третьим белорусом в истории, повторив достижения легендарных Алексея Айдарова и Сергея Новикова. Занял второе место в индивидуальной гонке самой изнуряющей биатлонной дисциплине - это признак большого мастерства и класса.

О Смольском на сегодня известно едва ли не все: он достойный гражданин своей страны, внимательный муж и заботливый отец. И он тот спортсмен, который сделал себя сам.

Трудом, анализом работы, характером, чтобы не сдаваться при неудачах, белорусский биатлонист шел поступательно к олимпийским вершинам и достиг их. Теперь держит высочайший уровень, даже несмотря на турбулентность в мировом олимпийском движении.

Антон Смольский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ed1ab30-c218-4fa1-97a8-9af4f6366294/conversions/9c81f12f-6b3e-4d83-b29b-f1db0e972caf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ed1ab30-c218-4fa1-97a8-9af4f6366294/conversions/9c81f12f-6b3e-4d83-b29b-f1db0e972caf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ed1ab30-c218-4fa1-97a8-9af4f6366294/conversions/9c81f12f-6b3e-4d83-b29b-f1db0e972caf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ed1ab30-c218-4fa1-97a8-9af4f6366294/conversions/9c81f12f-6b3e-4d83-b29b-f1db0e972caf-xl-___webp_1920.webp 1920w

И вот призер Олимпиады впервые приоткрыл дверь своей рабочей рутины, благодаря которой он ежедневно становится только лучше.

В биатлоне этот возраст называется золотым. Пик развития - с 26 до 30 лет - это тот возраст, когда ты развиваешься не только физически, но и интеллектуально, используешь тот опыт, который есть. Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр по биатлону - 2022

Гостиница в "Раубичах" - место, где спортсмен проводил немало времени. Там есть лыжный тренажер, турники, много навесного оборудования, отметил биатлонист.

На территории той же гостиницы есть беседка с мангалом, где при хорошей погоде и наличии хорошего повода, например, окончание тренировочной недели, можно устроить пикник.

Антон Смольский обозначил, что когда его жена - Динара - забеременела, он отнесся к тренировкам еще более ответственно. "Я понимал, что то время, которое я провожу на тренировках, я должен проводить как можно качественнее, чтобы потом, после тренировки, я мог посвятить все время семье, Динаре, сыну", - поделился он.

Антон и Динара Смольские news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5420696c-b5ae-440c-a0e7-f66560a18600/conversions/9e0c351d-7202-42c3-8650-b0776214e053-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5420696c-b5ae-440c-a0e7-f66560a18600/conversions/9e0c351d-7202-42c3-8650-b0776214e053-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5420696c-b5ae-440c-a0e7-f66560a18600/conversions/9e0c351d-7202-42c3-8650-b0776214e053-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5420696c-b5ae-440c-a0e7-f66560a18600/conversions/9e0c351d-7202-42c3-8650-b0776214e053-xl-___webp_1920.webp 1920w

Чтобы не отвлекаться, биатлонист на тренировки редко берет с собой телефон. Назвал только два исключения: "Тренировка на велосипеде - для прослушивания аудиокниги, музыки, либо если какая-то поломка - чтобы позвонить, и меня могли забрать".

Он рассказал и о выстраивании системы работы на результат: "Не скажу, что я прям выполняю все то, что написано на бумаге тренером. Зачастую есть индивидуальные корректировки, которые, я считаю, будут для меня лучше".

Антон Смольский:

"Подход к тренировкам за 10 лет не изменился, но изменилась само осознание того, что и для чего нужно, что я извлеку из какой-либо тренировки потом. Каждый год я понимаю, что так мало времени проходит между одним сезоном и вторым для того, чтобы что-то наработать. Понимаю, что для какого-то важного прогресса, сильного скачка мне нужно несколько лет.

Итак, день атлета такого уровня, как у Антона Смольского, начинается с правильного завтрака. В гостинице в "Раубичах" к этому компоненту относятся предельно внимательно.

Еще один неотъемлемый пункт в расписании - утренняя зарядка. "Она отличается от дней тяжелых тренировок и дней, когда легкие тренировки. Когда легкие тренировки, я могу просто выйти и подышать воздухом, сделать легкую гимнастику", - рассказал Антон Смольский.

Каждый день может быть нагрузка разного рода и вариативность тренировочной работы. План делится глобально, например, на трехнедельный тренировочный цикл, дальше горизонты распространяются на весь сезон. А если в общем, то это четырехлетний олимпийский цикл.

"Силовая тренировка сегодня неотъемлемая часть подготовки любого спортсмена. Все время в гонке он должен держать мощность, которая позволит ему держать высокую скорость. Откуда берется мощность, понятно, от силовой тренировки. Силовую тренировку мы потом перекладываем на дистанцию, прорабатываем всю мощную систему, капиллярную систему, чтобы организму было проще это все делать в соревновательный период. И с каждым годом наши максимальные веса возрастают", - подчеркнул спортсмен.

Межсезонная пахота - важнейшая часть работы профессионального биатлониста. Упражнения разгоняют спортивный организм атлета на будущий соревновательный цикл. Все показания тут же внимательно записываются тренерским штабом.

Работа продолжается даже под дождем. Ведь соревнования проходят в самых разных погодных условиях.

Антон и Динара Смольские на тренировке news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5190811d-69be-46b6-a438-71104dc5df6d/conversions/7fe36f4a-6232-4218-b224-b9cb1e9a5a80-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5190811d-69be-46b6-a438-71104dc5df6d/conversions/7fe36f4a-6232-4218-b224-b9cb1e9a5a80-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5190811d-69be-46b6-a438-71104dc5df6d/conversions/7fe36f4a-6232-4218-b224-b9cb1e9a5a80-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5190811d-69be-46b6-a438-71104dc5df6d/conversions/7fe36f4a-6232-4218-b224-b9cb1e9a5a80-xl-___webp_1920.webp 1920w

Антон Смольский упомянул о самом сложном моменте в своей карьере: "Переходный юниорский период, когда я понимал, что мне нужно учиться, идти работать, либо продолжать тренироваться. В те моменты я садился и говорил себе, что учиться я смогу чуть позже, заработать деньги тоже смогу чуть позже. Я попробую себя в спорте, когда у меня организм, амбиции и возможности позволяют".