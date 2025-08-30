Прима белорусского велоспорта Наталья Цилинская празднует юбилей

Наталья Цилинская - восьмикратная чемпионка мира по велоспорту на треке в спринте и гите и бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах. Всего же в коллекции велогонщицы 51 награда

Примечательно, что свои медали Наталья Валерьевна выигрывала в то время, когда в Беларуси еще не было велодрома. И по сути ее успехи во многом поспособствовали тому, что в Минске появился свой трек. А еще Наталья Цилинская многодетная мама - у нее четверо детей.