Русофобия в МОК - как с мировой арены убрали сильнейших фигуристов и конькобежцев

В мировом спорте случился ряд прецедентов, которые заставляют думать о том, что выздоровление олимпийского движения идет очень медленно. Ведь машина репрессий, которую запустили в 2022 году в МОК, не так просто сможет остановить эту работу, как, может быть, кому-то казалось.

Свежий пример: исключение из олимпийского отбора сильнейших российских фигуристов и ведущих белорусских конькобежцев. Но случилась за последнее время и обратная история: одна из международных федераций вернула Беларуси флаг и гимн на соревнования. И как это все совмещается в повестке, рассказал Андрей Козлов в рубрике "Неспортивное поведение".

Запущенный экс-главой Международного олимпийского комитета аппарат репрессий держится на последнем издыхании, но пока еще свое грязное дело все-таки делает. Верным псом идей немца Томаса Баха выступил Международный союз конькобежцев. Аббревиатура организации - ИСУ. Ничего не напоминает?

Чиновники этой группировки вырезали из олимпийского отбора ведущие российские пары в фигурном катании, например, Александру Степанову и Ивана Букина, и наших белорусских ведущих конькобежцев Анну Доморацкую и Игната Головатюка. "Текущее решение совета ИСУ является окончательным и не подлежит обжалованию" - говорится совершенно "демократически" в сообщении.

На днях также произошел совершенно неординарный случай: Международная федерация дзюдо допустила белорусских спортсменов к участию во всех международных соревнованиях с государственной символикой - с флагом, гимном - на совершенно равных правах с 1 июня 2025 года. И вот как это все укладывается в большом мировом спортивном бардаке?

Вячеслав Матвейчук news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5267276-8764-4092-8191-d1d00046944a/conversions/96e0f6fe-1586-4d5c-9e80-6ee8e5ccecfb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5267276-8764-4092-8191-d1d00046944a/conversions/96e0f6fe-1586-4d5c-9e80-6ee8e5ccecfb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5267276-8764-4092-8191-d1d00046944a/conversions/96e0f6fe-1586-4d5c-9e80-6ee8e5ccecfb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5267276-8764-4092-8191-d1d00046944a/conversions/96e0f6fe-1586-4d5c-9e80-6ee8e5ccecfb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вячеслав Матвейчук, зампредседателя Белорусской федерации дзюдо:

"Нет повода и нет шансов для спорта через дискриминацию какой-либо страны, какого-либо спортсмена. Лично на мой взгляд, это фашизм. Как можно запрещать спортсмену представлять страну, которая ему дана богом".

Потрясающие слова. А в фигурном катании и конькобежном спорте просто лицемерно убрали сильнейших и под надуманными идеалами продвигают свои интересы. Я, к сожалению, близок к мысли, что та же участь постигнет российский и белорусский биатлон. Ведь там захватили власть ярые русофобы и нацисты.

К слову, дед и отец Томаса Баха воевали на восточном фронте. Дед погиб под Гродно, отец попал в плен, вернувшись домой, в Германию, вскоре умер от последствий ранения.

Мстить за то бездарно потраченное время даже сейчас в крови некоторых стран. Например, стареющий чехословак Доминик Гашек этой весной уже рассмешил мировой хоккей, призвав не аплодировать и не восхищаться великому рекорду Александра Овечкина.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc605347-6151-4e02-a65d-959c8b33676d/conversions/1c197c6f-3a57-476d-8dd7-a3ab68169f3c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc605347-6151-4e02-a65d-959c8b33676d/conversions/1c197c6f-3a57-476d-8dd7-a3ab68169f3c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc605347-6151-4e02-a65d-959c8b33676d/conversions/1c197c6f-3a57-476d-8dd7-a3ab68169f3c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc605347-6151-4e02-a65d-959c8b33676d/conversions/1c197c6f-3a57-476d-8dd7-a3ab68169f3c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вот вы понимаете, сколько мусора и несвязных вещей выпали изо рта экс-вратаря московского "Спартака" в этих двух предложениях. Но где надо, он послушно молчит.

А вы знали, что сейчас идет чемпионат мира по хоккею и завершается он 25 мая. Лично мне до этого фиктивного турнира нет никакого интереса. Ведь еще в прошлом году ИИХФ не стала откладывать дело в долгий ящик и сразу же показала товар лицом. Сборную СССР либо России не добавили на инфографику с указанием самых титулованных национальных команд в истории турнира.

А в этом году матч в Дании группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Норвегии и Германии был дважды прерван из-за отколовшегося крупного куска льда возле борта, а затем игру останавливали из-за таяния льда. А перед началом первого матча группового этапа между сборными Дании и США датская публика на трибунах освистала американский гимн и игроков команды из-за слов Дональда Трампа про Гренландию.