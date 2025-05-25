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Русофобия в МОК - как с мировой арены убрали сильнейших фигуристов и конькобежцев
В мировом спорте случился ряд прецедентов, которые заставляют думать о том, что выздоровление олимпийского движения идет очень медленно. Ведь машина репрессий, которую запустили в 2022 году в МОК, не так просто сможет остановить эту работу, как, может быть, кому-то казалось.
Свежий пример: исключение из олимпийского отбора сильнейших российских фигуристов и ведущих белорусских конькобежцев. Но случилась за последнее время и обратная история: одна из международных федераций вернула Беларуси флаг и гимн на соревнования. И как это все совмещается в повестке, рассказал Андрей Козлов в рубрике "Неспортивное поведение".
Запущенный экс-главой Международного олимпийского комитета аппарат репрессий держится на последнем издыхании, но пока еще свое грязное дело все-таки делает. Верным псом идей немца Томаса Баха выступил Международный союз конькобежцев. Аббревиатура организации - ИСУ. Ничего не напоминает?
Чиновники этой группировки вырезали из олимпийского отбора ведущие российские пары в фигурном катании, например, Александру Степанову и Ивана Букина, и наших белорусских ведущих конькобежцев Анну Доморацкую и Игната Головатюка. "Текущее решение совета ИСУ является окончательным и не подлежит обжалованию" - говорится совершенно "демократически" в сообщении.
На днях также произошел совершенно неординарный случай: Международная федерация дзюдо допустила белорусских спортсменов к участию во всех международных соревнованиях с государственной символикой - с флагом, гимном - на совершенно равных правах с 1 июня 2025 года. И вот как это все укладывается в большом мировом спортивном бардаке?
Вячеслав Матвейчук, зампредседателя Белорусской федерации дзюдо:
"Нет повода и нет шансов для спорта через дискриминацию какой-либо страны, какого-либо спортсмена. Лично на мой взгляд, это фашизм. Как можно запрещать спортсмену представлять страну, которая ему дана богом".
Потрясающие слова. А в фигурном катании и конькобежном спорте просто лицемерно убрали сильнейших и под надуманными идеалами продвигают свои интересы. Я, к сожалению, близок к мысли, что та же участь постигнет российский и белорусский биатлон. Ведь там захватили власть ярые русофобы и нацисты.
К слову, дед и отец Томаса Баха воевали на восточном фронте. Дед погиб под Гродно, отец попал в плен, вернувшись домой, в Германию, вскоре умер от последствий ранения.
Мстить за то бездарно потраченное время даже сейчас в крови некоторых стран. Например, стареющий чехословак Доминик Гашек этой весной уже рассмешил мировой хоккей, призвав не аплодировать и не восхищаться великому рекорду Александра Овечкина.
Вот вы понимаете, сколько мусора и несвязных вещей выпали изо рта экс-вратаря московского "Спартака" в этих двух предложениях. Но где надо, он послушно молчит.
А вы знали, что сейчас идет чемпионат мира по хоккею и завершается он 25 мая. Лично мне до этого фиктивного турнира нет никакого интереса. Ведь еще в прошлом году ИИХФ не стала откладывать дело в долгий ящик и сразу же показала товар лицом. Сборную СССР либо России не добавили на инфографику с указанием самых титулованных национальных команд в истории турнира.
А в этом году матч в Дании группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными Норвегии и Германии был дважды прерван из-за отколовшегося крупного куска льда возле борта, а затем игру останавливали из-за таяния льда. А перед началом первого матча группового этапа между сборными Дании и США датская публика на трибунах освистала американский гимн и игроков команды из-за слов Дональда Трампа про Гренландию.
Класс, такой политический чемпионат им и нужен. И вот теперь обращусь к вступающей летом в должность главы МОК Кирсти Ковентри. Наведите, пожалуйста, порядок в хозяйстве, которое вам сбросил бедолага Томас Бах. Оставленный им в мировом движении дух нацизма нужно истреблять на корню. А мы скоро вернемся, и нам будут аплодировать.